경찰청 ‘KPEX’ 21∼24일 개최… AI 로봇 등 최신 치안기술 소개

경찰청이 21일부터 나흘간 인공지능(AI) 로봇 등 최신 치안기술을 선보이는 ‘제8회 국제치안산업대전(KPEX 2026)’을 개최한다고 7일 밝혔다.



인천시와 함께 개최하는 이번 행사는 인천 송도컨벤시아에서 ‘인공지능과 로보틱스로 여는 케이(K)-치안의 새로운 시대’를 주제로 진행된다.



행사 첫날인 21일에는 해외 경찰 관계자들에 국내 치안기업과 기술을 소개하는 ‘네트워킹 리셉션’이 열린다. 올해는 글로벌 로보틱스 특별관을 마련했는데 순찰, 경비, 수색, 재난 대응 로봇과 치안 드론 등 다양한 치안 기술이 현장에서 어떻게 활용되는지 확인해볼 수 있다.



22일에는 해외 경찰기관 및 치안·보안 분야 구매자와 일대일로 연결하는 자리가 마련됐다. 지난해에는 행사 기간 중 633만달러(약 84억원) 규모의 수출계약이 체결됐다. 경찰은 올해도 690만달러(92억원) 이상의 수출계약이 이뤄질 것으로 보고 있다. 24일에는 다양한 시민 체험행사가 열린다. 경찰장비 체험에서 순찰차와 드론, 스크린 사격 등 경찰 장비를 직접 경험해볼 수 있고 경찰관 채용에 새롭게 도입된 ‘순환식 체력검사’도 체험할 수 있다.

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