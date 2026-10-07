최원준의 뒷심이냐, 레이예스 뚝심이냐

200안타 고지는 함께 넘었다. 이제 한국프로야구 단일 시즌 최다안타 기록의 마지막 주인공을 가리는 일만 남았다.



그 자리를 노리는 경쟁자는 KT 최원준과 롯데 빅터 레이예스다. 전날까지 199안타로 어깨를 나란히 했던 두 선수는 지난 6일 나란히 안타 두 개씩을 보태며 2026시즌 201안타를 기록했다. 최원준은 고척 키움전에서 3회 2루타로 시즌 200안타를 채운 뒤 4회 다시 안타를 때려 201개에 도달했다. 레이예스도 두산전에서 4회 안타로 200안타 고지를 밟았고, 6회 솔로홈런으로 201번째 안타를 장식했다.

최원준(왼쪽), 레이예스.

KBO리그 출범 이래 한 시즌 두 명의 타자가 200안타를 달성한 것은 올해가 처음이다. 앞서 이 문턱을 넘은 선수는 2014년 서건창(키움· 당시 넥센)과 2024년 레이예스뿐이었다.



최원준은 역대 세 번째 200안타 타자이자, 서건창 이후 12년 만에 등장한 두 번째 한국인 200안타 타자가 됐다. 레이예스는 사상 처음으로 두 차례 200안타 시즌을 만든 선수로 이름을 남겼다.

관심은 이제 200안타 달성에서 단일 시즌 최다안타 신기록의 향방으로 옮겨갔다. 현재 기록은 레이예스가 2024년 작성한 202안타다. 당시 레이예스는 시즌 마지막 경기인 10월1일 NC전에서 안타 두 개를 보태 서건창의 201안타를 넘어섰다. 10년 동안 굳건하던 기록을 마지막 경기, 마지막 타석에서 새로 썼다.



레이예스는 이번에는 자신의 기록을 넘어설 기세다.



여기에 최원준이 토종 타자의 자존심을 걸고 역대 최다안타에 도전한다. 기록 경신 자체는 초읽기에 들어갔다. 두 선수 모두 1안타만 추가하면 레이예스가 보유한 역대 최다 기록과 타이를 이루고, 2안타를 보태면 203안타로 KBO 신기록을 작성하게 된다. 매 경기 멀티히트를 밥 먹듯 쏟아내는 두 선수의 최근 타격 페이스를 고려할 때 신기록 탄생은 확실시된다.



과연 누가 최다안타 주인공이 될 것인가가 더 주목받는 부분이다. 남은 기회가 더 많다는 점에서 레이예스 쪽이 경쟁에서 유리해 보인다. 7일 경기 포함 KT는 세 경기, 롯데는 다섯 경기를 남겨두고 있다. 두 선수가 비슷한 타격 흐름을 유지한다면 레이예스가 최종 기록 경쟁에서 앞설 가능성이 크다. 남은 경기 수에 따라 산술적으로만 본다면 최원준은 205안타 페이스이고 레이예스는 208안타가 예상되기 때문이다.



하지만 최원준의 기세가 만만치 않다. 최원준은 10월 들어 출전한 다섯 경기에서 모두 멀티히트를 기록했다. 시즌 막판 체력 부담이 커지는 시기에 오히려 연속 안타 생산으로 경쟁에서 밀리지 않고 있다. 남은 경기 수는 적지만 특유의 몰아치기가 나온다면 레이예스를 제치고 단일 시즌 최다안타 기록 보유자가 될 수 있다. 물론 두 선수가 같은 안타 수로 시즌을 마쳐 기록을 나눠 가질 가능성도 열려 있다. 결국 롯데와 KT 모두 정규시즌 마지막 날인 12일까지 경기를 치르게 돼 있어 최종일에야 둘의 경쟁이 끝날 수 있을 전망이다. KT가 정규리그 1위를 확정했고 롯데는 가을야구 탈락이 결정됐음에도 최원준과 레이예스는 시즌 막판까지 긴장의 끈을 놓을 수 없는 상황이다.



특히 최원준은 6일까지 123득점을 올리면서 2위 KIA 김도영(114득점)을 멀찌감치 따돌리고 이 부문 개인 타이틀 수상이 유력한 상황이다. 여기서 신기록과 함께 최다안타 상까지 차지한다면 타격 2관왕이 될 수 있다는 점에서 욕심이 더 클 수밖에 없다.



한편 올해 두 명의 200안타 탄생과 함께 2014년 서건창의 201안타 기록이 다시 조명받고 있다.



서건창은 2014년 1994년 이종범이 세운 196안타를 넘어 한국프로야구 최초로 200안타 시대를 열었다. 무엇보다 서건창의 기록이 대단한 것은 당시에는 팀당 128경기밖에 치르지 않았다는 점이다. 현재는 그때보다 16경기가 많은 팀당 144경기를 치른다. 2014시즌 서건창은 전 경기에 출전해 경기당 평균 약 1.57개의 안타를 생산했다.



현재의 144경기에 같은 페이스를 단순 적용하면 약 226안타에 해당한다. 서건창의 기록이 얼마나 놀라운 성취였는지 보여주는 수치다. 물론 이종범의 기록도 124경기 체제에서 새운 것이라 144경기로 환산하면 224안타로 추산되는 뛰어난 성적이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지