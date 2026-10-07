[단독] 체육인 10명 중 2명 “인권침해·부정부패 경험”

대응·보호 시스템 실효성 도마 위
체육인 5명 중 1명이 인권침해나 부정부패를 경험했지만 이 중 40%는 침묵을 택한 것으로 나타났다. 관계 악화와 불이익·보복에 대한 우려가 침묵의 주요 원인으로 꼽혔다.
7일 국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 임오경 의원이 공개한 ‘2025 체육인 인권침해·비리 실태조사’ 보고서에 따르면 전체 체육인의 20.7%가 인권침해나 부정부패를 경험한 것으로 조사됐다. 유형별로는 혈연·지연·학연 관련 비리가 11.4%로 가장 많았고 불공정한 행위 9.5%, 언어폭력 8.9%, 물질적 요구 4.8%, 신체폭력 4.6%, 사생활 침해 4.3%, 성적 폭력·수치심 3.5% 순이었다.
그러나 피해·비리를 경험하거나 목격하고도 42.3%는 ‘아무런 대응을 하지 않았다’고 답했다. 특히 사생활 침해(56.1%), 성적 폭력·수치심(49.8%)의 무대응 비율이 높았다.
대응을 하지 않은 가장 큰 이유는 ‘상대방과 껄끄러워지는 것이 싫어서’(32.8%)였다. ‘상대방이 불이익을 줄까 걱정돼서’(31.4%), ‘보복이 무서워서’(30.2%)가 그 뒤를 이었다. ‘어떻게 대응해야 할지 몰라서’라는 응답도 16.7%였다.
임 의원은 “신고·보호체계에 대한 신뢰를 높이고 신고 절차와 익명성·신분 보호를 강화하는 등 피해자 보호를 더욱 촘촘하게 해야 한다”고 말했다.
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