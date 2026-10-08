한층 더 엣지 있게… ‘2027 쏘나타’ 출시

현대차는 브랜드 대표 중형 세단 쏘나타의 연식변경 모델 ‘2027 쏘나타 디 엣지’를 출시했다고 7일 밝혔다.



현대차는 2027 쏘나타 디 엣지에 블랙 외장 디자인 요소를 적용한 ‘블랙 N 라인’ 트림(사진)을 신설했다.



블랙 N 라인 트림은 외관을 블랙 색상과 N 라인 모델 전용 요소로 꾸민 디자인 특화 트림으로, 기존 쏘나타 디 엣지 N 라인 모델에 블랙 색상의 현대차 엠블럼과 차명 레터링, 19인치 무광 블랙 휠을 더해 역동적인 이미지를 극대화했다. S 트림에 동승석 전동시트를 기본화했고, 주력인 익스클루시브 트림에는 실내 색상 ‘카멜’도 추가했다.



가격은 스마트스트림 가솔린 2.0 모델 △프리미엄 2876만원 △S 3028만원 △익스클루시브 3321만원 △인스퍼레이션 3615만원 △블랙 N 라인 3675만원이다. 세제 혜택 적용 전 기준 하이브리드의 경우 3328만∼4052만원(세제 혜택 적용 후 기준), 블랙 N 라인은 4212만원이다.

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