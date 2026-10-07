與野, ‘투표지 부족’ 선관위 한목소리 질타 [2026 국정감사]

여야는 7일 국회 행정안전위원회의 중앙선거관리위원회 국정감사에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 후속 대응을 한목소리로 질타했다. 위철환 중앙선거관리위원장 직무대행은 “위원회는 창설 이래 가장 무거운 시련의 시간을 보내고 있다”며 “투표용지 부족과 미흡한 업무 처리로 선거관리의 신뢰를 훼손한 데 대해 책임을 통감한다”고 사과했다.

위철환 중앙선거관리위원장 직무대행이 7일 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전위원회의 중앙선거관리위원회 등에 대한 국정감사에 출석해 인사말을 하고 있다. 뉴스1

위 직무대행은 누적된 관행과 안이한 태도가 위기를 불렀다며 조직 개편과 투·개표 절차 개선, 정치관계법 개정 등 쇄신 방안을 마련하겠다고 밝혔다. 올 하반기 지방체육선거부터 내년 전국동시조합장선거까지 투·개표 전 과정을 철저히 관리해 신뢰 회복의 계기로 삼겠다고도 했다.



더불어민주당 윤건영 의원은 올림픽공원에 보관 중인 투표지 재검표가 늦어지는 데 대해 “124일 동안 일부 극우세력의 놀이터가 되는 걸 그냥 두고 보는가”라며 적극적인 대응을 촉구했다. 강동완 중앙선거관리위원회 사무총장 직무대행은 특별검사팀의 현장보존 요청이 있었다고 설명하며 “특검과 협의해 최대한 빠른 시간 내 검증될 수 있도록 노력하겠다”고 답했다.



내년 강릉 국회의원 보궐선거 예산에 편성된 특별정려금도 논란이 됐다. 특별정려금은 선거 업무를 수행한 선관위 5급 이하 직원 등에게 지급하는 격려금 성격의 예산이다. 강 직무대행은 “실무자가 편성 과정에서 체크하지 못했다”며 “집행하지 않겠다”고 밝혔다. 이어 “부끄럽게 생각한다”고 했다.

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