송파구 "댕댕이와 가을 나들이 떠나요" [지금 우리 동네는]

서울 송파구가 반려동물과 함께 즐기는 가을 축제를 연다. 펫티켓 골든벨부터 응급처치 교육, 어린이 훈련사 체험까지 다양한 프로그램을 마련했다.

서강석 송파구청장이 ‘반려동물 한마당’ 행사에서 반려견과 인사를 나누고 있다. 송파구 제공

송파구는 17일 오전 11시부터 오후 5시까지 송파구여성축구장에서 ‘2026 반려동물 한마당’을 개최한다고 7일 밝혔다. 이번 행사는 매년 10월4일 동물보호의 날을 기념해 반려 가구의 문화적 수요를 충족하고 사람과 동물이 공존하는 반려동물 예절 문화를 확산하기 위해 기획했다.

행사는 플레이존과 무대존, 상설 체험존으로 나뉜다. 플레이존에서는 오후 1시 30분 김민성 어질리티 국가대표 감독이 반려견 장애물 경주인 ‘어질리티’ 시범 공연을 선보인다. 오후 2시 30분에는 어린이들이 교육견과 함께 훈련사가 돼보는 체험이 열린다. ‘반려견 올림픽’에서는 기다려, 이리와, 슬라럼 등 3개 종목으로 숨겨진 기량을 겨룬다. 목줄 없이 자유롭게 뛰어놀 수 있는 반려견 놀이터도 운영한다. 이용 시간은 중·소형견 오후 3~4시, 대형견 오후 4~5시다.

무대존에서는 구민 참여형 이색 이벤트가 이어진다. 낮 12시 30분 반려동물 예절 상식을 퀴즈로 배우는 ‘펫티켓 골든벨’을 시작으로 오후 2시 응급상황에서 반려견의 생명을 구하는 ‘응급처치·심폐소생술 교육’, 오후 3시 평소 접하기 어려웠던 다양한 견종을 직접 만나는 ‘견종도감’, 오후 3시 30분 반려견의 끼와 매력을 마음껏 뽐내는 ‘멍스타 오디션’이 준비돼 있다.

행사장 한편에 마련된 12개 상설 체험부스에서는 ‘견생네컷’, 아로마 물티슈·장난감 터그 만들기, 캐리커처, 페이스 페인팅 등을 무료로 즐길 수 있다. 위생미용, 일대일 행동교정 상담, 펫타로를 비롯해 리드줄이 연결된 캐릭터와 함께 적정 목줄 길이를 홍보하는 포토존, 캠핑 테이블·의자를 갖춘 쉼터도 조성했다.

사진 참여가 필요한 반려견 올림픽, 멍스타 오디션, 어린이 훈련사 체험은 11일까지 포스터 내 QR코드로 선착순 신청을 받는다. 잔여 수량에 한해 행사 당일 현장 접수도 진행한다.

서강석 송파구청장은 “아름다운 가을날, 사랑하는 반려동물과 푸른 잔디밭에서 뛰놀며 평생 잊지 못할 행복한 추억을 만드시길 바란다”며 “앞으로도 성숙한 반려문화 조성을 위한 다양한 정책을 펼쳐 사람과 동물이 함께 행복한 ‘반려문화 선도도시 송파’를 만들어 가겠다”고 말했다.

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