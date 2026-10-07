[속보] 박진영 “대통령 위의 분이 와도 나라 위한 일 아니면 안 해”

박진영 대중문화교류위원회 공동위원장이 글로벌 K팝 축제 ‘패노메논’이 정권 홍보를 위한 사업이라는 지적에 반박했다.

박진영 대통령 직속 대중문화교류위원회 공동위원장이 7일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국회 문화체육관광위원회의 문화체육관광부 국정감사에 증인으로 출석해 질의에 답하고 있다. 뉴시스

박 위원장은 7일 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서 김승수 국민의힘 의원이 패노메논의 정부 관여와 정치적 활용 가능성을 지적하자 이같이 말했다.

이날 김 의원은 박 위원장에게 “국가의 도움 필요 없이 진행해도 되는 ‘패노메논’ 행사 아닌가”, “왜 정권 홍보 수단으로 이용되는가”라고 질의했다.

이에 박 위원장은 “대통령이 아니라 더 위에 분이 오셔도 우리나라 위한 일이 아니라면 안한다”라고 말했다.

박 위원장은 “‘패노메논’이 잘 되면 우리나라에 정말 좋은 일이 될 것”이라며 “미래 세대들이 덕볼 수 있는 것이다. 대통령을 위해, 민주당을 위해 한다는 건 절대 아니다. 그런 생각은 단 한 번도 해본 적 없다”라고 말했다.

그러면서 “정말 잘되면, 많은 분들이 ‘정말 하길 잘했다’라고 생각하실 것이다. 믿어 달라”고 강조했다.

박 위원장은 지난해 10월 대통령 직속 기관, 대중문화교류위원회 출범과 동시에 그가 공동위원장(장관급)으로 임명됐다.

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