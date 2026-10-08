전재수 부산시장 “현장 목소리 정책 반영… 해양수도 부산 완성” [민선 9기 출범 100일]

전재수(사진) 부산시장이 취임 100일을 맞아 시민과 소상공인, 기업인들을 잇달아 만난다. 취임 첫날부터 민생 현안 해결을 시정의 출발점으로 삼은 전 시장은 100일째 되는 날 별도의 기념행사 대신 현장 목소리를 듣기로 했다.



부산시는 민선 9기 출범 100일을 맞는 8일 기념행사를 열지 않고 전 시장이 시민·소상공인·기업인들과 소통하는 일정으로 하루를 채운다고 7일 밝혔다.



전 시장은 취임 첫날인 7월1일 ‘부산 민생 100일 비상조치 대책회의’를 열고 민생 현안 해결을 첫 일정으로 삼았다. 이후 소상공인과 자영업자 등의 어려움을 살피며 민생경제 회복에 행정력을 집중해왔다.



전 시장은 8일 오전 9시 시청에서 ‘열린 주간정책회의’를 주재한다. 평소 간부들 중심으로 진행하던 회의에 시민대표 2명이 참석해 시민 시각에서 지난 100일간의 정책을 점검한다. 특히 ‘1%대 저리대출’과 ‘1만원 빈점포 다시채움 프로젝트’ 등 민생 100일 비상조치 대상자들로부터 정책 체감도와 추가 건의사항을 듣는다.



또 부산형 청년 보장제, 복지안전망 구축, 시민주권도시 조성 등 민선 9기 핵심 정책과 향후 시정 방향을 논의한다. 회의는 부산시 누리집을 통해 실시간 공개하고, 언론브리핑을 통해 100일간의 주요 성과와 향후 운영 방향을 설명한다.



오후에는 소상공인과 기업인 및 경제인들을 잇따라 만나 경영 현장의 애로사항과 민생 100일 비상조치 체감도를 확인하고 민생경제 회복 방안을 논의한다. 이어 해양수도 부산 완성 등 시정 비전을 공유하고 지역기업 지원책과 지역경제 활성화 방안을 모색한다.



부산시는 민생뿐만 아니라 해양수도와 청년, 경제 분야에도 시정 역량을 집중하고 있다. 지난달 23일 조직개편을 단행한 데 이어 여·야·정 회의와 광역시-구·군 소통협력회의 등을 열어 부산 발전을 위한 협력체계 구축에도 속도를 내고 있다.



전 시장은 “지난 100일은 시민의 일상을 지키는 민생에서 출발해 해양수도 부산의 미래를 준비하는 시간이었다”며 “현장의 목소리를 정책에 담고 민생과 경제를 꼼꼼히 챙기는 동시에 해양수도 부산 완성과 미래 성장동력 확보에도 속도를 내겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지