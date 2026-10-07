숲길 걸으며 태아와 교감… [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

임산부의 날을 앞둔 7일 서울 송파구 올림픽공원에서 열린 ‘생명의 시작 숲태교 프로그램’에 참석한 임산부들이 요가 및 스트레칭을 하며 마음에 안정을 찾고 있다.

7일 서울 송파구 올림픽공원에서 열린 ‘생명의 시작 숲태교 프로그램’에 참가한 임산부들이 숲길을 걸으며 태아와 교감하는 시간을 갖고 있다.

송파구가 임산부의 정서 안정과 건강한 출산 준비를 돕기 위해 마련한 숲태교 프로그램은 도심 속 자연을 활용해 산모와 태아가 교감할 수 있도록 구성됐다. 참가자들은 나무와 풀 사이를 천천히 걸으며 숲의 소리와 향기를 느끼고, 자연물을 활용한 체험 활동에 참여했다.

임산부의 날을 앞둔 7일 서울 송파구 올림픽공원에서 열린 ‘생명의 시작 숲태교 프로그램’에 참석한 임산부들이 요가 및 스트레칭을 하며 마음에 안정을 찾고 있다.

숲태교는 숲 산책을 비롯해 숲의 향기와 소리, 색채 등을 오감으로 느끼는 활동과 명상, 태담 등을 통해 임산부의 심신 안정을 돕는 프로그램이다. 송파구는 올림픽공원에서 임산부를 대상으로 숲 산책과 숲 공예, 명상 등 다양한 숲태교 프로그램을 운영하고 있다.

임산부의 날을 앞둔 7일 서울 송파구 올림픽공원에서 열린 ‘생명의 시작 숲태교 프로그램’에 참석한 임산부들이 요가 및 스트레칭을 하며 마음에 안정을 찾고 있다. /2026.10.07./이재문 기자

임산부의 날을 앞둔 7일 서울 송파구 올림픽공원에서 열린 ‘생명의 시작 숲태교 프로그램’에 참석한 임산부들이 요가 및 스트레칭을 하며 마음에 안정을 찾고 있다. /2026.10.07./이재문 기자

가을빛이 짙어가는 공원을 찾은 참가자들은 잠시 일상에서 벗어나 숲속에서 천천히 호흡하며 뱃속 아기에게 마음을 전했다. 도심 속 공원이 산모와 태아가 자연을 통해 서로 교감하는 특별한 태교 공간으로 변했다.

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