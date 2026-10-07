제31회 부산국제영화제 개막…김민하·전도연·김도연, 샤넬 드레스·하이 주얼리 착용

사진 제공=샤넬(CHANEL)

제31회 부산국제영화제가 지난 10월 6일 부산 해운대구 영화의전당에서 개막했다.

개막식 레드카펫에는 배우 김민하, 전도연, 김도연이 샤넬 드레스와 하이 주얼리를 착용하고 참석했다.

개막식에서 단독 사회를 맡은 배우 김민하는 샤넬 2026 가을-겨울 프리 컬렉션 룩 20번 드레스에 샤넬 블랙 메리 제인 힐을 신었다. 여기에 루반 하이 주얼리 컬렉션 이어링, 브레이슬릿, 링을 더해 스타일링을 완성했다.

배우 전도연은 샤넬 2026 공방 컬렉션 룩 17번 드레스와 샤넬 슈즈를 착용했다. 여기에 플륌 드 샤넬 하이 주얼리 컬렉션 이어링과 링을 매치했다.

사진 제공=샤넬(CHANEL)

배우 김도연은 샤넬 2026 공방 컬렉션 룩 60번 드레스와 2026 가을-겨울 프리 컬렉션 블랙 힐을 착용하고, 까멜리아 하이 주얼리 컬렉션 이어링과 링으로 스타일링을 마무리했다.

한편 샤넬은 문화예술과 영화 분야 여성들의 성과를 지지하고자 제29회 부산국제영화제 때부터 ‘까멜리아상’을 제정해 수여하고 있다. 올해로 3회째를 맞은 까멜리아상을 비롯해 다양한 프로그램이 마련된 제31회 부산국제영화제는 오는 10월 15일까지 이어진다.

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