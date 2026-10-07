진해만 청어, 바닥 수온 10도 이하로 내려가야 산란장 입성

물고기를 단 한 마리도 잡지 않고 바닷물에 남은 유전물질인 ‘환경DNA(eDNA)’만으로 진해만 청어의 산란 회유 특성을 규명한 연구 결과가 발표됐다.

7일 경상국립대에 따르면 이 대학 해양생물교육연구센터 곽우석 교수 연구팀은 바닥 수온이 10도 가까이 내려간 뒤에야 청어가 진해만 산란장으로 들어온다는 사실을 세 번의 겨울 추적을 통해 최종 확인했다.

곽우석 교수. 경상국립대학교 제공

곽 교수는 청어가 언제, 무엇을 신호로 이곳에 들어오는지 밝히고자 이번 연구에 나섰다.

곽 교수 연구팀은 2019년 11월부터 2022년 3월까지 세 번의 겨울에 걸쳐 진해만 내 11개 지점에서 매달 바닷물 시료 총 300개를 채취해 분석했다.

분석 결과 세 해 모두 11월에는 청어 DNA가 전혀 검출되지 않다가 바닥 수온이 10도 부근으로 떨어지는 시점에 검출되기 시작했다.

청어 DNA가 처음 확인됐을 때의 바닥 수온은 평균 9.8도였다.

특히 2021년 12월에는 한 산란장의 바닥 수온이 14.2도에서 10.1도로 낮아지자 바닷물 1ml당 2400만개가 넘는 청어 DNA가 급증하는 현상이 관측됐다.

청어의 산란장 유입 시기는 해에 따라 12월 말에서 1월 말까지 약 한 달가량 차이를 보였는데, 이는 청어가 수온 변화 신호에 맞춰 산란장으로 이동함을 입증한다.

반면 산란을 마친 청어가 만을 빠져나가는 시기는 수온과 무관하게 산란 직후 이뤄졌으며, 진해만에 머무는 기간은 6~11주에 그쳤다.

청어 DNA는 수심이 얕고 해조류가 무성한 연안 두 곳에 집중적으로 분포했으며, 해당 지점의 DNA 농도는 다른 구역보다 약 55배 높게 나타나 연구팀의 기존 잠수 조사 결과와 일치했다.

이번 연구는 기존 어획 통계의 한계점도 명확히 짚어냈다.

2021년 12월 관측 당시 바닷물 속 DNA 신호는 실제 청어 어획량이 정점에 도달하기 약 2주 전에 대량 유입을 먼저 감지했다.

경남 연안의 청어 어획은 11월부터 시작되지만 산란장 DNA 검출은 12월~1월에 이뤄져 어획 통계만으로는 산란장 진입 시점을 정확히 알 수 없음이 확인됐다.

한편 이번 연구 결과는 해양과학 분야 국제학술지 ‘Regional Studies in Marine Science’(2025 JCR 기준 상위 23%)에 게재가 확정됐다.

진해만은 북서태평양 청어 산란장 중 최남단에 위치한 곳으로, 매년 1000~2000t이 어획돼 지역 어업 및 연안 생태계 먹이사슬의 핵심 역할을 담당한다.

곽 교수는 “청어가 수온 변화에 적응할 수 있는 유연성이 크지 않다”며 “겨울철 수온이 지속적으로 상승하면 해조류 숲이 유지되더라도 청어 산란장 자체가 사라질 수 있다”고 경고했다.

이어 “수온계와 바닷물 채취만으로 산란장 위기 징후를 조기에 감지할 수 있는 만큼, 연안 생태계 및 지역 어업 보호를 위한 지속적인 모니터링이 시급하다”고 강조했다.

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