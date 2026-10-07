김원효, 개그맨 되기 전 웨이터 생활 "월 500만원 벌어"

개그맨 김원효가 데뷔 전 웨이터로 일하며 월 수입을 400만~500만원까지 올렸던 경험을 공개한다.

김원효는 7일 오후 10시 30분 방송되는 MBC TV 예능 '라디오스타'에 출연한다.

이날 김원효는 개그맨이 되기 전 웨이터로 일했던 당시 월급이 약 50만원이었다고 밝힌다.

더 많은 수입을 얻기 위해 직접 손님을 데려오는 호객에 나섰고, 한 팀당 약 2만원의 수당을 받으며 하루 평균 10팀가량을 유치했다고 설명한다.

그 결과 한 달 수입은 400만~500만원까지 늘었다고 한다. 김원효는 영업 실력을 인정받아 다른 업소로부터 더 높은 금액을 제시받는 스카우트 제안도 받았다고 전한다.

웨이터 시절의 경험이 현재까지 남아 있다는 이야기도 공개한다.

김원효는 당시 손님들에게 빠르게 서비스를 제공해야 했던 습관 때문에 과일을 정성스럽게 깎기보다는 빠르게 자르는 방식이 몸에 배었다고 설명한다.

방송에서는 사과와 멜론, 파인애플을 빠르게 손질하는 모습과 명함을 날리는 기술도 선보인다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지