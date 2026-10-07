강원대 박사과장 곽우진씨, 中 국가우수자비유학생 장학금 수상

강원대는 글로벌융합학부 예술학 박사과정에 재학 중인 중국 출신 곽우진(郭宇辰) 대학원생이 주한중국대사관에서 열린 ‘중국 국가우수자비유학생 장학금’ 시상식에서 수상자로 선정됐다고 7일 밝혔다.

이 장학금은 중국 교육부의 승인을 받아 중국 국가유학기금관리위원회가 주관·시행하는 국가 차원 장학사업이다. 해외에서 자비로 유학하며 우수한 학업 성과와 연구 실적을 거둔 중국 유학생을 대상으로 전문성 등을 종합적으로 평가해 수상자를 선정한다.

수상하는 곽우진 학생. 강원대 제공

곽우진 학생은 성악과 음악교육을 기반으로 음악교육, 예술사회학, 직업 정체성 등 다양한 분야를 아우르는 융합연구를 수행하고 있다.

특히 음악학·교육학·사회학의 학제 간 관점에서 음악인재 양성과 음악 연주자의 직업적 발전, 음악 실천의 교육적 활용 등을 연구하며 예술 현장과 학문적 이론을 연계하는 연구 역량을 쌓아왔다.

이번 수상은 곽우진 학생이 해외 유학 과정에서 지속해 온 학업과 연구 성과를 인정받은 결과다. 강원대 예술학 분야 대학원생의 연구 역량과 국제적 학술 성과를 알리는 계기가 됐다.

지도교수인 박은옥 교수는 음악학 분야에서 한·중 음악 교류와 고려시대 당악 등을 연구해 왔다.

강원대 관계자는 "앞으로도 국제 학술교류와 학제 간 융합연구를 활성화하고 대학원생들이 전문적인 연구 역량과 국제 경쟁력을 갖춘 연구인재로 성장할 수 있도록 지원을 이어갈 계획"이라고 말했다.

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