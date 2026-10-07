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오세훈, 명태균 의혹에 “진실의 시간 다가와…검찰·특검 책임져야”

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윤선영 기자 sunnyday702@segye.com

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“경위 어찌 됐든 재판 처한 점 시민께 송구”

오세훈 서울시장이 7일 이른바 ‘명태균 여론조사비 대납 의혹’ 사건 항소심 선고를 앞두고 “진실의 시간이 다가오고 있다”고 말했다.

 

오세훈 서울시장이 7일 서울시청에서 열린 취임 100일 기자간담회에서 취재진의 질문에 답변하고 있다. 연합뉴스
오세훈 서울시장이 7일 서울시청에서 열린 취임 100일 기자간담회에서 취재진의 질문에 답변하고 있다. 연합뉴스

오 시장은 이날 서울시청 3층 대회의실에서 열린 민선 9기 취임 100일 기자간담회에서 23일 예정된 항소심 선고와 향후 시정 운영 방향을 둘러싼 질문을 받고 “1심에서 발견되지 않았던 새로운 증거들을 항소심에서 많이 제출했고 그 결과를 겸허한 마음으로 기다리고 있다”고 답했다.

 

오 시장은 “경위가 어찌 됐든 간에 재판에 처하게 된 점에서 시민께 참으로 송구스럽다”고 고개를 숙였다. 다만 그는 “진실은 늘 밝혀지기 마련”이라며 “무리하게 수사했던 검찰과 특검이 책임져야 할 시점이 다가오고 있다”고 했다.

 

오 시장은 지난 2일 정치자금법 위반 혐의 항소심 결심공판에 출석했다. 민중기 특별검사팀은 이 자리에서 징역 1년 6개월을 구형했고 재판부는 23일 오후 2시 판결을 선고할 예정이다.

 

오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거를 앞두고 명씨로부터 총 10차례에 걸쳐 여론조사 결과를 받아보고 오랜 후원자로 알려진 김씨에게 비용 3300만원을 대신 내게 한 혐의를 받는다. 1심 재판부는 오 시장이 명씨에게 여론조사 5건을 의뢰하고 김씨에게 비용 2100만원을 대납하게 했다고 판단해 벌금 1000만원을 선고하고 2100만원의 추징을 명했다. 오 시장이 벌금 100만원 이상의 형을 최종 확정받을 경우 시장직을 잃게 된다.


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