"감독 불러야"·"사상 검열"…문체위 '암살자(들)' 증인 공방

여야는 7일 문화체육관광부에 대한 국회 문화체육관광위원회의 국정감사에서 보수 진영을 중심으로 역사 왜곡 논란이 제기된 영화 '암살자(들)'과 관련된 인사를 증인으로 채택하는 문제를 놓고 질의 전부터 공방이 벌어졌다.



제1야당인 국민의힘은 제작진이 잘못된 역사인식을 심으려 했으니 허진호 감독 등을 증인으로 불러야 한다고 한 반면, 여당인 더불어민주당은 창작의 자유를 억압하는 것이라며 반대했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 7일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 문화체육관광부에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 김승수 의원은 "영화 제작 경위, 악의적으로 내용을 편집한 의도를 궁금해하는 국민이 굉장히 많다"며 "그런데도 한 명의 증인, 참고인도 채택이 안 된 상태에서 허 감독과 시나리오 작가 등은 반드시 증인으로 채택돼야 한다"고 말했다.



같은 당 김석기 의원도 "영화의 역사 왜곡 논란으로 온 나라가 시끄럽다"면서 "왜 이렇게 잘못된 역사 인식을 심으려 했는지를 (감독 등을) 불러서 물어봐야 되지 않겠나"라고 목소리를 높였다.



이에 더불어민주당 노종면 의원은 "저는 오히려 박정희 대통령이 (육영수 여사 피격 사망의) 배후인 것은 배제하겠다는 감독의 연출 의도가 보인다"며 "보는 사람들 나름의 판단이 있는데 국회로 창작자를 불러내 추궁하는 게 가능한가"라고 반문했다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 7일 국회 문화체육관광위원회에서 열린 문화체육관광부에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

민주당 최민희 의원은 "국정감사장이 사상을 검열하는 자리도 아니고, 문화예술 창작의 자유를 억압하는 자리도 아니다"라며 "영화를 집중해서 보니 (역사 왜곡 주장은) 터무니 없는 지적이라고 생각돼 증인 채택에 반대한다"고 주장했다.



이를 두고 공방이 이어지자 민주당 소속 이재정 문체위원장은 "영화 내용을 가지고 국감장에서 이야기하는 것은 온당치 않다"고 정리에 나섰다.



이 위원장은 "영화 내용을 점검하려고 창작자를 국회에 불러오는 것은, 양당 간사가 합의하더라도 위원장이 허락할 수 없다"고 강조했다.

<연합>

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