오비맥주, 몽골 ‘카스 희망의 숲’에 방풍림 250그루 식재

오비맥주가 몽골 사막화 방지를 위해 조성하고 있는 ‘카스 희망의 숲’에 방풍림 250그루를 추가로 심었다.

오비맥주는 국제환경단체 푸른아시아와 함께 몽골 에르덴 지역의 카스 희망의 숲에서 사막화 방지를 위한 나무심기 활동을 벌였다고 7일 밝혔다.

카스 희망의 숲은 몽골의 사막화를 막고 생태계를 복원하기 위해 오비맥주가 푸른아시아와 2010년부터 진행하는 조림 사업이다.

오비맥주는 몽골 식목일을 앞두고 푸른아시아 관계자와 몽골 대학생 봉사단, 현지 주민 등 약 50명과 함께 비술나무 250그루를 심고 물을 줬다. 비술나무는 건조하고 추운 기후에 강하고 가축에 의한 훼손이 적어 조림지에 불어오는 바람을 막는 데 적합하다고 회사 측은 설명했다.

오비맥주는 2010년부터 카스 희망의 숲에 방풍림과 유실수 4만7250그루를 심었다.

조림 사업과 연계해 현지 주민의 경제적 자립도 지원하고 있다. 주민들은 오비맥주가 심은 유실수를 재배·관리하고 수확한 열매를 주스와 차, 잼, 화장품으로 가공해 판매하고 있다.

오비맥주 관계자는 “카스 희망의 숲은 17년 동안 이어온 오비맥주의 대표 환경 프로젝트”라며 “사막화 방지와 기후변화 대응은 물론 지역 주민들의 자립 기반 마련에도 기여할 수 있도록 사업을 지속하겠다”고 말했다.

카스 희망의 숲은 기후변화 대응과 사막화 방지에 기여한 사례로 유엔사막화방지협약(UNCCD)의 ‘2014 생명의 토지상’을 수상했다.

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