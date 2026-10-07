[속보] 최재민 서울중수청장 “권력에 흔들리지 않고 법·원칙따라 엄정 수사”

최재민 서울지방중수청장이 7일 서울 중구 중대범죄수사청에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 연합뉴스

최재민 서울지방 중대범죄수사청장이 중수청 구성원들에게 권력과 정치적 이해관계에 흔들리지 않고 법과 원칙에 따라 엄정하게 수사해달라고 당부했다.

최 청장은 7일 서울 중구 중수청 본청·서울청에서 열린 취임식에서 “초대 서울지방중수청장으로서 성공적 안착을 위해 전력을 다하겠다”며 이같이 밝혔다.

그는 “(수사기관이) 정치적 중립을 지키지 못하고 국민의 신뢰를 잃었을 때 어떤 결과를 맞이하는지 목도했다”며 “권력과 정치적 이해관계에 흔들리지 않고 법과 원칙에 따라 엄정 수사해야 한다”고 말했다.

최 청장은 “혐의와 무관한 자료까지 광범위하게 확보하는 압수수색, 다른 혐의를 찾아 끝없이 범위를 넓히는 수사, 뚜렷한 이유 없이 장기간 이어지는 수사와 같은 과거의 잘못을 이름만 바꿔 되풀이해서는 안 된다”고 강조했다.

이어 “헌법과 형사소송법의 비례 원칙에 따라 수사 범위·강도는 필요에 맞게 정하고, 사실관계와 법리를 정확히 검토해 신속하게 수사해야 한다. 범죄 피해자와 사회적 약자를 배려하고, 피의자 권리 보호에도 소홀함이 없도록 해달라”고 덧붙였다.

최 청장은 “중대범죄수사청이라는 이름에 걸맞은 대한민국 최고의 전문 수사 역량을 갖추어 달라”고도 당부했다.

그는 “복잡한 금융거래와 자본시장의 구조를 이해하고, 방대한 자료 속에서 증거를 찾아 범죄의 실체를 밝혀내려면 전문성이 필요하다”며 “인공지능(AI)을 비롯한 첨단 수사 도구의 활용 능력을 높이고, 각 분야 전문가를 통한 실무교육을 마련하겠다”고 말했다.

서로 다른 직역에서 모인 구성원 간 팀워크도 강조했다. 최 청장은 “출신 직역을 이유로 선을 긋거나 자신의 방식만을 고집해서는 안 된다"며 "각자가 가진 장점을 존중하고 배우며 더 나은 수사방식을 함께 찾아야 한다”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지