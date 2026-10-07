'120억 펜트하우스 이사' 장윤정·도경완, 집 공개

장윤정·도경완 부부의 집이 공개된다.

8일 오후 8시30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에는 도경완이 프리 선언 후 5년 8개월 만에 KBS에 돌아온다.

이날 공개되는 VCR 속 '편스토랑' 제작진은 촬영을 위해 장윤정-도경완 부부의 집을 찾았다.

이후 집에서 턱시도까지 차려입은 도경완이 등장했다. 도경완은 5년 8개월 만의 '편스토랑' 컴백을 자축했다.

특히 방송에 처음 공개되는 장윤정·도경완 부부의 이사한 집이 눈길을 끌었다. 소문난 애주가 부부답게 찬장을 가득 채운 다양한 종류의 술잔과 '술 전용 냉장고', '안주 전용 냉장고'가 놀라움을 자아냈다.

도경완은 "장윤정이 가장 좋아하는 냉장고"라고 소개했다.

도경완은 2013년 트로트 가수 장윤정과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 부부는 서울 용산구 서빙고동의 펜트하우스 아페르한강을 전액 현금 120억 원에 매입해 주목받았다.

다만 도경완은 지난 3일 유튜브 채널 '도장TV'에 공개한 영상에서 "저희 집이 공사 중이어서 지금 다른 곳에 살고 있다"고 말한 바 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지