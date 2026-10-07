김밥 싸고 천일염도 사고…전남광주, 여수서 'K-수산푸드 축제' 연다

전남광주통합특별시가 지역 대표 수산자원이자 글로벌 K-푸드의 주역인 김과 천일염을 주제로 한 대형 수산물 문화 축제를 개최한다.

7일 전남광주시에 따르면 시는 오는 9일부터 11일까지 사흘간 여수엑스포컨벤션센터에서 ‘2026 전남광주 세계 김밥&소금 페스티벌’을 진행한다.

‘2026 전남광주 세계 김밥&소금 페스티벌’ 포스터. 전남광주 제공

이번 축제는 국내 김 생산량의 78%를 차지하는 전남의 압도적인 수산 인프라를 바탕으로 김과 천일염의 역사적·식품적 가치를 재조명하고 해외 소비 확대를 이끌어내기 위해 기획됐다. 행사장에는 김밥존, 천일염존, 공연존, 마켓존, 힐링존 등 5개 주제관이 조성된다.

개막일인 9일에는 KBS '6시 내고향' 현장 생방송을 필두로 김소영 작가의 캘리그라피 퍼포먼스와 인기 트로트 가수 박지현의 축하 공연이 펼쳐진다. 10일에는 역사 스토리텔러 썬킴의 ‘소금 콘서트’가 열려 소금에 담긴 역사와 가치를 대중에게 전달한다.

마지막 날인 11일에는 스타 셰프 정호영과 함께하는 ‘쿠킹클래스’가 오전 11시와 오후 2시 두 차례 열린다. 회차별 선착순 20팀이 참가해 지역 특산 수산물 식재료를 활용한 프리미엄 요리를 직접 만들고 맛보는 시간을 갖는다.

아울러 ‘2026 여수세계섬박람회’와 연계한 상생 혜택도 마련됐다. 섬박람회 입장권을 소지한 방문객이 축제장에서 천일염을 구매할 경우 10% 할인 혜택을 누릴 수 있다.

전남광주 지역의 김 수출 규모는 2015년 5000만 달러에서 2026년 4억4700만 달러(약 6000억원)로 11년 만에 약 9배나 급증했다. 시는 마른김 품질등급제 도입과 수출 포장기술 고도화를 통해 글로벌 브랜드 입지를 지속 강화할 방침이다.

박영채 전남광주시 해양수산국장은 “이번 축제는 온 가족이 함께 김과 천일염을 오감으로 즐기며 남도 바다의 풍요로움을 경험하는 자리”라며 “지역 수산물의 소비를 촉진하고 글로벌 수출 경쟁력을 끌어올리는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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