오늘 낮 12시25분, 누리호 5번째 도전 시작된다

한국형발사체 누리호가 7일 오후 12시25분 다섯 번째 여정을 떠난다. 누리호는 역대 가장 많은 위성 15기를 싣고 고도 570㎞까지 올라가 위성들을 제 궤도에 내보내는 임무를 맡았다.

우주항공청과 한국항공우주연구원은 7일 오전 8시 전남 고흥군 나로우주센터에서 발사관리위원회를 열고 기술적 준비 상황, 기상 상황, 우주 환경, 우주물체와의 충돌 가능성 등을 종합적으로 검토해 발사 시각을 이날 오후 12시25분으로 확정했다.

6일 전남광주 고흥 나로우주센터에서 누리호 5차 발사를 위한 발사대 기립 작업이 진행되고 있다. 연합뉴스

오태석 우주청장은 “기술적 문제는 발생하지 않았고, 누리호 발사에 필요한 기상 조건을 모두 충족하고 있다”고 말했다. 오 청장은 23분부터 가능한 발사 시각을 25분으로 정한 이유에 대해 “특별한 이유는 없다”며 1∼2분 차이는 영향이 없다고 말했다.

기상 상황을 분석한 결과 발사대 주변 지상풍뿐만 아니라 고층풍도 발사 가능 조건을 만족했고, 낙뢰 가능성도 없는 것으로 파악됐다. 태양 흑점 폭발과 입자 유입 등 태양 활동에 의한 영향도 없을 것으로 분석됐다. 우주 궤도를 돌고 있는 우주정거장 등 우주물체와의 충돌 가능성도 없다고 한다.

발사대에 기립·고정된 누리호는 오전 5시부터 발사체와 발사대 센서·장비 등을 점검하고 있다.

발사를 앞두고는 연료와 산화제를 넣기 시작한다. 연료와 산화제 충전은 각각 오전 9시40분, 오전 10시15분쯤 시작된다. 발사 10분전인 오후12시15분부터는 발사 자동 운용(PLO·Pre Launch Operation) 모드로 전환된다. 자동 운용 중에 이상 현상이 감지되면 발사가 중단될 수 있다.

누리호에는 약 500㎏의 주탑재위성인 초소형군집위성 네온샛 2∼6호가 실린다. 부탑재위성인 큐브위성 10기를 합쳐 15기를 목표 궤도에 올려놓는 게 이번 역할이다. 누리호 5차 발사의 성공 조건은 주탑재위성의 성공적인 분리까지다. 부탑재위성은 발사 성패와 무관하다.

누리호가 이륙하고 2분3초 뒤 1단이 분리되고, 이후 페어링(위성보호 덮개)과 2단이 차례로 분리된다. 3단이 점화해 목표 궤도, 목표 속도에 도달하면 발사 13분30초 후 초소형군집위성 2∼6호기가 잇따라 사출된다. 발사체는 위성 간 충돌을 피하기 위해 자세를 바꿔가며 35∼40초 간격으로 위성 5기를 모두 내보낸다.

누리호가 7일 전남 고흥군 나로우주센터 제2발사대에 기립해 발사 준비를 하고 있다. 항우연 제공

이후 10초 간격으로 부탑재위성인 큐브위성 10기가 2기씩 분리된다. 분리된 1단과 페어링, 2단은 피해가 없도록 바다로 떨어진다. 우주청은 발사 1시간30분 후 누리호 발사 결과를 발표한다.

이번 누리호 5차 발사는 처음으로 양산 체계를 적용한 실용 목적의 초소형군집위성을 우주로 실어나르는 데 의미가 크다. 독자 발사 능력이 실제 국가 임무를 수행하는 위성 수송으로 이어진 것이다. 글로벌 위성 발사 수요가 늘어나면서 다중 위성 탑재 역량이 발사체 주요 경쟁력이 됐는데, 이번 발사로 국산 발사체 수송 능력을 입증할 수 있다는 관측도 나온다.

지난 6일 나로우주센터에서 누리호 5차 발사를 위한 발사대 기립 작업이 진행되고 있다. 항우연 제공

민간기업 역할도 확대됐다. 지난해 4차 발사에서 민간기업이 처음으로 발사체 제작 전 과정을 주관한 데 이어 이번엔 직접 관제를 맡아 발사 경험을 쌓는다. 4차부턴 한화에어로스페이스와 민간기업이 항우연 기술을 이전받아 발사체를 제작하고 발사만 항우연이 주관하는 방식으로 누리호 발사가 진행되고 있다.

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