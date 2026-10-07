25년 투병에도 봉사 이어온 50대…3명에 새 삶 선물하고 하늘로

딸과 떠난 베트남 여행 중 뇌출혈로 쓰러진 50대 여성이 생전 밝혀온 뜻에 따라 장기를 기증해 3명의 환자에게 새 삶을 선물하고 세상을 떠났다.

기증자 구진희 씨와 그의 가족. 한국장기조직기증원 제공

한국장기조직기증원은 지난달 18일 부산 서구 고신대학교복음병원에서 구진희 씨(55)가 뇌사 장기기증으로 간과 양측 신장을 기증했다고 7일 밝혔다.

구씨는 지난 9월 12일 딸과 베트남을 여행하던 중 갑자기 호흡 곤란 증세를 보이며 쓰러졌다. 현지 병원으로 이송됐지만 의식을 회복하지 못했고, 이후 국내 병원으로 옮겨져 치료받았으나 끝내 뇌사 판정을 받았다.

가족들은 평소 장기기증 의사를 밝혀온 구씨의 뜻을 따르기로 했다. 남편 김기선 씨는 “평소 아내와 마지막 순간 장기기증을 하면 좋은 일 아니겠냐는 이야기를 나눴다”며 “딸들도 아내에게 같은 이야기를 들었다고 해서 고인의 뜻을 따르기로 했다”고 말했다.

김 씨는 2021년 자신의 어머니가 세상을 떠나며 시신을 기증한 모습도 아내와 가족들에게 영향을 줬다고 덧붙였다.

생전 구 씨는 선한 영향력을 끼치자는 마음으로 25년간 투병하면서도 봉사를 이어온 것으로 알려졌다.

서울에서 태어난 고인은 1994년 남편과 결혼해 두 딸을 키웠다. 2001년 임신 중 특발성 혈소판 감소증을 진단받은 뒤 치료에 잘 반응하지 않아 25년 동안 입원과 치료를 반복했다.

오랜 투병에도 구씨는 자신보다 가족과 주변 사람들을 먼저 살폈다. 2015년 남편의 근무지를 따라 부산으로 이주한 뒤에는 남편 회사의 신앙 모임에서 활동하며 직원과 가족들이 어려움을 겪을 때 곁에서 힘이 돼줬다.

어린 자녀를 대신 돌봐주거나 새로 입사한 직원들의 회사 생활 적응을 돕기도 했으며, 환우들을 찾아가 위로하고 캄보디아와 몽골 등 해외 봉사활동에도 참여했다.

몸 상태가 안정될 때면 가족과 함께 여행을 떠나는 것을 즐겼다. 항공사 기장인 남편은 여행 중에는 아픔을 잊고 행복해하는 아내를 위해 가족 여행을 자주 계획했고, 많게는 1년에 서너 차례 함께 여행을 떠났다.

마지막 여행이 된 베트남에서 구씨가 쓰러지기 전날 작은딸 지원 씨에게 건넨 “엄마가 힘들어도 이거 보여주려고 같이 왔어”라는 말은 딸에게 깊이 남았다.

구씨는 지난 8월 큰딸 지수 씨가 낳은 첫 손주를 품에 안으며 기뻐했고, 내년 결혼을 앞둔 작은딸 지원 씨와 결혼 준비를 함께하기도 했다.

큰딸 지수 씨는 “앞으로도 ‘엄마라면 어떻게 했을까’를 생각하며 엄마의 가치관을 이어가겠다”고 말했다. 작은딸 지원 씨도 “엄마가 내 엄마라서 너무 행복했다”고 전했다.

남편 김씨는 아내에게 “여보, 당신을 만난 지 33년, 함께했던 행복한 시간들 잘 간직할게. 이제 아픔 없는 곳에서 걱정 말고 편히 쉬어. 사랑하고 너무 고마웠어. 안녕”이라고 마지막 인사를 건넸다.

이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “25년의 긴 아픔 속에서도 늘 가족과 이웃을 먼저 살폈던 구진희씨가 마지막 순간까지 3명의 환자에게 생명을 나눴다”며 “숭고한 결정을 내려준 유가족께 깊은 감사와 위로의 마음을 전한다”고 말했다.

한편, 올해 들어 누적 뇌사 장기기증자는 지난 6일 기준 342명으로 집계됐다. 지난해 뇌사 장기기증자는 총 370명이었다.

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