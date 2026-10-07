대구 내관지서 SUV 차량 추락… 당국, 수중 수색 중

대구의 한 저수지에 SUV 차량이 추락해 소방과 경찰 등 당국이 수색 작업을 벌이고 있다.

7일 대구소방안전본부 등에 따르면 이날 오전 4시17분쯤 대구 수성구 대흥동 내관지에 SUV 차량 1대가 추락했다는 신고가 접수됐다.

지난 5월 27일 오전 대구 수성구 대흥동 내관지에 SUV 차량 1대가 추락해 당국이 물에 빠진 탑승자를 수색하고 있다. 대구소방안전본부 제공

당국은 사고 직후 구조대 등을 투입한 데 이어, 날이 밝은 오전 7시부터 본격적인 수중 수색을 시작했다.

수색 구조팀은 오전 8시쯤 내관지 수중에서 사고 차량을 발견했으나, 물속 흙탕물이 심해 시야 확보가 어려워 작업에 어려움을 겪고 있는 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “인근에 설치된 폐쇄회로(CC)TV 화면을 확인한 결과 현재까지 탑승자 1명이 확인된 상태”라며 “추가 탑승자가 있는지 여부 등 정확한 상황은 차량을 인양하고 수색을 마쳐야 알 수 있다”고 밝혔다.

경찰과 소방 당국은 수색을 마치는 대로 차량을 인양해 정확한 사고 경위를 조사할 방침이다.

한편 사고가 발생한 내관지에선 지난 5월 27에도 SUV 차량이 추락해 1명이 숨지는 사고가 발생한 바 있다.

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