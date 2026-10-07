[누리호 발사] 7일 낮 12시 25분 우주로…"발사 기상조건 모두 충족

한국형 발사체 누리호의 5차 발사 시각이 7일 낮 12시 25분으로 확정됐다.

우주항공청과 한국항공우주연구원은 7일 오전 8시 전남광주 고흥 나로우주센터에서 발사관리위원회를 열어 기술적 준비 상황, 기상 상황, 우주 환경, 우주물체와의 충돌 가능성 등을 종합적으로 검토한 결과 이같이 결정했다.

6일 전남광주 고흥 나로우주센터에서 누리호 5차 발사를 위한 발사대 기립 작업이 진행되고 있다. 연합뉴스

누리호는 어제 오전 발사대로 이송돼 발사대에 기립했고, 기술적으로는 연료와 산화제를 충전하기 위한 엄빌리컬 연결, 기밀점검 등 모든 작업이 마무리됐다.

또 엄빌리컬 분리를 위한 착화기 연결 등 비행에 불필요한 부품 제거 등 추가 작업을 오후 11시 30분까지 진행했다.

이날 새벽 5시부터 발사체와 발사대 센서, 장비를 점검하고 있으며 발사 준비는 계획 일정에 따라 정상 진행되고 있다고 우주청은 밝혔다.

기상 상황도 발사 시각 기준 구름 없는 맑은 기상이 예상되며 기온과 강수, 기압 상태 모두 발사 조건을 충족했다.

바람도 지상풍 평균 풍속이 초당 2m, 순간 최대풍속 5m로 양호하고 고층풍도 발사 가능 조건을 만족하는 것으로 나타났으며, 낙뢰 가능성도 없는 것으로 파악됐다.

태양흑점 폭발 등 우주 환경 영향도 없으며 국제우주정거장(ISS) 등 우주 물체와 충돌 가능성도 없는 것으로 판단됐다.

오태석 우주청장은 "현재까지 확인된 기상 상황은 누리호 발사에 필요한 기상 조건을 모두 충족하고 있다"고 말했다.

태양흑점 폭발, 입자 유입, 지자기 및 전리권 교란 등 태양활동에 따른 우주 환경 상황도 누리호 발사에 영향을 미친 수준은 아닌 것으로 우주청은 판단했다.

국제우주정거장(ISS)과 운용 중 위성, 우주잔해물 등 추적 가능한 우주물체와 누리호 비행경로 간 충돌 가능성도 없는 것으로 나타났다.

이에 따라 우주청과 항우연은 누리호 발사를 위한 주요 절차인 추진제(연료, 산화제) 충전을 이날 오전 9시 40분경 시작, 오전 10시 50분께에 연료 충전이 완료되고 오전 11시 25분께 산화제 충전까지 마칠 예정이다.

누리호는 발사 10분 전인 낮 12시 15분부터 발사 자동운용(PLO·Pre Launch Operation)에 들어간다. 자동 운용 중에 이상 현상을 감지하게 되면 발사가 자동으로 중단된다.

오태석 우주청장은 "현재까지 모든 준비는 순조롭게 진행되고 있다"며 "앞으로 발사 마지막 순간까지 남은 절차도 차질없이 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

<연합>

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