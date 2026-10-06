'김천 김밥·구미 라면, 다음은 국수'… 포항 ‘해뜨면 국수축제’ 성료

"김천 김밥축제, 구미 라면 축제가 있다면 포항은 국수축제!"

경북 포항시는 2~4일 사흘간 남구 구룡포읍 아라광장 일원에서 ‘2026 포항 해뜨면 국수 축제’를 성황리에 열었다.

2일 구룡포 아라광장에서 열린 '2026 포항 해뜨면 국수 축제' 개막 퍼포먼스. 포항시 제공

축제는 호미 반도의 해돋이와 포항의 국수 문화를 하나의 이야기로 풀어낸 지역 특화 미식 축제로, 구룡포의 역사·문화·관광 자원과 연계해 포항의 맛과 이야기를 함께 체험할 수 있도록 구성했다.

축제 기간 아라광장에 포항의 대표 국수와 다양한 먹거리를 만날 수 있는 호미 반도 국수존, 포항 국수 맛집존, 이색국수 & 글로벌존이 마련됐다.

특히 호미 반도를 대표하는 모리국수·해풍국수·회 국수·홍게 칼국수 등 지역 특색 국수와 포항 국수 맛집 10선이 참여해 각 업소의 대표 메뉴를 선보였다.

2~4일 사흘간 구룡포읍 아라광장 일원에서 '2026 포항 해 뜨면 국수 축제'가 열렸다. 사진은 국수 축제 부스 전경

특히 60년 된 해풍국수 제면기를 현장에서 실제 가동해 반죽이 면으로 뽑혀 나오는 과정을 직접 선보이며, 오랜 시간 이어져 온 포항의 국수 제조 방식과 음식 문화를 현장에서 생생하게 소개했다.

완성된 국수를 먹는 체험에서 벗어나 국수가 만들어지는 과정을 직접 볼 수 있어 포항 국수에 담긴 역사와 이야기를 함께 전달했다.

해외 국수 문화를 한자리에서 만나는 프로그램도 마련했다.

일본 가가와현 사누키우동과 중국 양저우시 양춘면을 현장에서 직접 맛볼 수 있도록 했다.

또 국수 대전, 국수 놀이터, 국수 만들기 체험 등 다양한 참여 프로그램도 운영해 아이부터 어른까지 직접 만들고 체험하며 국수를 즐길 수 있도록 했다.

축제는 주요 행사장인 아라광장에 한정하지 않고, 일본인 가옥 거리 등 주요 관광 자원을 연결했다.

일본인 가옥 거리에 오색가랜드·포토존을 설치하고, 과메기 문화관에 체험 공간을 운영해 관광객이 구룡포 전역을 둘러볼 수 있도록 했다.

이번 축제를 기획한 김영헌(사진) 포항시의원은 "구룡포 과메기가 겨울철 포항경제를 번쩍 들어올렸듯이 사시사철 포항을 알릴 수 있는 '국수축제'를 통해 포항을 K-푸드 전진 기지로 만들어 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

행사장을 찾은 박용선 포항시장.

박용선 시장은 "이번 축제를 계기로 포항의 국수와 구룡포의 역사·문화·관광 자원을 연계한 미식 콘텐츠를 지속적으로 발굴하고, 지역을 대표하는 미식 축제로 발전시켜 나갈 계획"이라고 강조했다.

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