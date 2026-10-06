경북 울릉군, '친한상점' 5곳 선정 현판식 개최

경북 울릉군은 지역을 대표하는 친절하고 신뢰받는 우수업소를 발굴하기 위해 추진한 '친한상점' 선정 사업에서 최종 5개 업소를 선정, 인증 현판을 전달했다고 6일 밝혔다.

'친한상점'은 울릉군민과 관광객의 추천과 이용 경험을 바탕으로 친절한 서비스와 우수한 품질을 갖춘 음식점, 숙박업소, 카페 등을 발굴·선정하는 사업이다.

친한상점 1호점으로 선정된 이사부초밥에 남한권(오른쪽) 울릉군수가 직접 방문해 현판을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 울릉군 제공

올해 선정된 업소는 ▲음식점 이사부초밥·명가식당 ▲숙박 울릉SKY펜션 ▲카페 153독도강치커피 ▲기타 독도문방구 등 5곳이다.

선정은 주민과 관광객의 추천·평가를 토대로 서면심사와 현지평가를 거쳐 진행됐으며 친절도와 서비스 품질, 이용객 만족도, 업소 운영 상태 등을 종합적으로 평가했다.

친한상점 1호점으로 선정된 이사부초밥에는 남한권 울릉군수가 직접 방문해 현판을 전달했다.

친한상점 선정 업소 5곳 가운데 4곳 이상을 방문한 관광객은 업소 이용 영수증과 울릉도 방문을 확인할 수 있는 배편 이용 내역을 인증하면 추첨을 통해 다양한 기념품을 받을 수 있다.

남한권 군수는 "앞으로도 친절하고 믿을 수 있는 지역 상점을 지속적으로 발굴해 다시 찾고 싶은 울릉도를 만들겠다"고 말했다.

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