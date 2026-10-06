경북 영덕군 영덕읍 등 4개 마을, 법무부 교정시설 공모사업에 지원

경북 영덕군은 법무부가 추진하는 교정시설 조성 공모에 지역 4개 마을이 신청했다고 6일 밝혔다.

영덕군은 지난 1일까지 읍·면 지역을 대상으로 후보지를 접수한 결과 영덕읍 2개 마을, 영해면 2개 마을 등 모두 4개 마을이 신청서를 냈다.

영덕군 시가지 전경. 영덕군 제공

군은 신청 후보지를 대상으로 부지 적정성, 접근성, 기반 시설 등을 검토해 2∼3곳으로 압축한 뒤 이달 12일까지 법무부에 신청할 예정이다.

법무부는 지방자치단체별 최대 3곳을 신청할 수 있도록 공고했다.

법무부는 신규 교정시설 4곳을 짓기 위해 11월 4일까지 전국 지자체로부터 유치 제안서를 받아 평가한 뒤 12월에 최종 후보지를 선정한다.

영덕군은 교정시설 후보지로 결정되면 선정 후보지 지원 계획에 따라 해당 읍·면에 유치 보상으로 연차별 추가 사업비를 배정하는 방안을 검토하고 있다.

조주홍(사진) 영덕군수는 "법무부 공모 일정에 맞춰 자체 선정위원회와 지역 여건, 남·북부 균형발전 등을 종합적으로 살펴 신중하게 추진해 나가겠다"고 말했다.

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