신세계, 워너브라더스 인수에 10억달러 투자…“아시아 콘텐츠 허브 도약”

신세계그룹이 워너브라더스 인수에 10억달러, 약 1조4000억원을 투자한다. 파라마운트와 워너브라더스가 보유한 글로벌 지식재산권(IP)을 기존 유통사업과 결합해 리테일·엔터테인먼트 플랫폼으로 사업 영역을 확장한다는 구상이다.

신세계그룹은 6일 신세계프라퍼티가 데이비드 엘리슨 스카이댄스 공동 최고경영자(CEO), 미국 펀드 투자운용사 레드버드 등과 함께 워너브라더스 인수에 투자한다고 밝혔다. 투자금액은 10억달러다.

신세계는 이번 투자를 계기로 파라마운트의 ‘미션 임파서블’, ‘스타트렉’, ‘탑건’과 워너브라더스의 ‘해리포터’, ‘왕좌의 게임’ 등 글로벌 인기 콘텐츠를 유통 사업에 접목한다는 계획이다. 기존 유통업과 엔터테인먼트 간 시너지를 통해 글로벌 리테일·엔터테인먼트 플랫폼으로 도약하는 것이 목표다.

특히 신세계그룹이 추진 중인 ‘화성 스타베이시티’ 테마파크 사업에서 활용할 수 있는 콘텐츠가 확대될 것으로 기대하고 있다. 파라마운트 IP에 워너브라더스의 콘텐츠까지 더해질 경우 테마파크의 콘텐츠 경쟁력을 한층 강화할 수 있다는 판단이다.

스타필드와 스타필드마켓, 스타필드 빌리지 등 신세계가 운영하는 복합쇼핑몰에도 양사의 IP를 활용한 체험시설과 테마공간을 조성할 계획이다. 쇼핑 중심의 오프라인 공간을 콘텐츠 체험 공간으로 확장해 고객 유입과 체류시간을 늘리겠다는 전략이다.

온라인동영상서비스(OTT)와 멤버십 사업의 결합도 추진한다. 신세계는 HBO Max와 파라마운트 플러스 등 OTT 서비스를 이마트를 비롯한 온·오프라인 계열사의 멤버십과 연계할 경우 고객 혜택 확대와 함께 ‘락인 효과’를 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

장기적으로는 콘텐츠 제작까지 사업 범위를 넓힌다는 구상이다. 파라마운트 스카이댄스 그룹과 한국 오리지널 콘텐츠를 공동 제작하거나 제휴하고, HBO Max와 파라마운트 플러스의 글로벌 유통망을 활용해 해외 시장에 선보이는 방안도 검토한다.

신세계그룹은 “이번 투자는 단순한 지분 투자를 넘어 엔터테인먼트를 결합한 새로운 사업 영역으로 다각화하는 디딤돌이 될 것”이라며 “아시아 콘텐츠 시장의 플랫폼 기업으로 도약할 계기를 마련하겠다”고 밝혔다.

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