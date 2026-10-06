불매 조짐 속 버거킹, 유해진 광고 캠페인 종료…“일정에 따라”

역사 왜곡 논란이 제기된 영화 ‘암살자(들)’의 주연 배우 유해진을 광고 모델로 기용한 버거킹이 “모델의 활동 일정은 종료됐다”고 밝혔다.

배우 유해진이 지난 8월10일 오전 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 열린 영화 ‘암살자(들)’ 제작보고회에서 포즈를 취하고 있다. 뉴시스

6일 버거킹에 따르면 공식 홈페이지에 올린 공지에서 “버거킹의 캠페인 모델은 모두 일회성 계약”이라며 이처럼 전했다.

버거킹과 유해진의 캠페인 활동은 지난달 30일 종료된 것으로 전해졌다. 지난달 16일 관련 신제품을 출시한 지 약 2주 만이다.

앞서 버거킹은 지난달 가을 신메뉴 ‘트러플 머쉬룸 와퍼’를 출시하고 유해진의 이름과 ‘뉴(NEW)’를 결합한 ‘뉴-해진 트머와’를 콘셉트로 홍보를 진행해왔다.

버거킹은 지난 6월 여름 한정 메뉴 ‘보일링 씨푸드 버거’를 출시했을 때도 유해진을 광고 모델로 썼었다.

하지만 ‘암살자(들)’이 역사 왜곡 논란에 휘말리면서 주연 배우들이 등장하는 브랜드 불매 운동 조짐이 보였고, 일부는 모델 교체까지도 요구했다.

이렇다 보니 영화 논란의 영향으로 캠페인이 조기에 종료된 것 아니냐는 해석도 나왔지만, 버거킹은 모델 활동 종료와는 무관하다는 입장이다.

버거킹 측은 신제품 캠페인은 계획한 일정에 따라 마무리했다고 언론에 설명했다.

버거킹 운영사 비케이알의 서울 종로구 본사 앞에서는 ‘암살자(들)’ 상영 중단과 유해진과의 광고 모델 계약 철회 등을 요구하는 시위도 열렸다.

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