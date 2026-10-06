‘지뢰 대응’ 통일·외교부 마찰 추궁… 조현 “충돌 없었다” 부인 [2026 국정감사]

6일 국회에서 열린 국회 외교통일위원회 국정감사에서 지난달 21일 발생한 비무장지대(DMZ) 북한 지뢰 폭발 사고에 대한 정부 대응을 두고 여야가 날선 공방을 주고받았다. 대응 조치를 두고 외교부와 통일부 간 이견이 공개적으로 노출된 것을 두고 야당의 질타가 이어졌고, 여당도 부처 간 단일한 메시지를 강조했다. 국정감사에 참석한 조현 외교부 장관은 DMZ 지뢰 폭발 사고를 엄중하게 인식하고 있다며 정부 입장을 마련하겠다고 밝혔다. 외교부-통일부간 충돌은 부인하면서도 통일부가 반대하는 것으로 알려진 북한에 대한 사이버 독자제재는 계속 검토 중이라고 말했다.



조 장관은 지뢰 폭발 사고에 대해 “외교부로서도 여러 가지 다각적으로 할 수 있는 일을 검토해보고 국가안전보장회의(NSC)에서 논의를 거쳐 정부 입장을 만들어나가겠다"고 설명했다. 이에 대해 야당 의원들은 지난 1일 열린 NSC에서 조 장관과 정동영 통일부 장관이 대응 방식을 두고 충돌했다는 언론 보도를 거론하며 집중적으로 추궁했다. 정부 소식통에 따르면 NSC 상임위원회에서 조 장관은 DMZ 지뢰 폭발 사고 대응 관련 조치로 북한의 불법 사이버 활동을 겨냥한 한국의 독자제재안을 제시했지만 정 장관은 정부의 한반도 평화공존 정책에 반한다며 반대한 것으로 전해졌다.

6일 국회에서 열린 외교통일위원회 국정감사에 참석한 조현 외교부 장관이 답변 자료를 살펴보며 안경을 고쳐 쓰고 있다. 조 장관은 한반도 비핵화 목표를 미국과 공유하고 있고, 북한군 포로 송환 사실을 일방적으로 공개한 우크라이나로부터 “사과의 메시지를 받았다”고 밝혔다. 남정탁 기자

국민의힘 안철수 의원은 “외교부에서 가장 적합한 제안을 하더라도 통일부가 반대하면 못 하는 것이냐”라며 “한·미·일 외교장관 간에 합의가 된 사항이어서 조 장관이 NSC에서 전달한 것으로 알고 있는데 통일부가 반대해서 실행하지 못하면 외교적으로 굉장히 신뢰를 떨어뜨리는 일”이라고 지적했다. 같은 당 박충권 의원도 “한·미 관계 파탄에 책임을 물어 정 장관을 이참에 경질할 것을 (대통령에게) 건의하는 게 좋을 것 같다. 어떻게 생각하느냐”고 물었다.



조 장관은 “(일부 언론에 보도된 것처럼) 고성을 주고받은 적은 없다. NSC 회의는 가장 보안이 철저히 유지되는 회의”라며 충돌설을 즉각 부인하고 나섰다. 한동훈 무소속 의원이 “언성을 높이며 충돌한 것이 아니냐”며 가세했지만 조 장관은 “충돌은 없었다. 이견은 얼마든지 있을 수 있다”고 선을 그었다.



외교부와 통일부가 대북정책을 두고 여러 차례 충돌해 온 사실을 감안한 듯 여당에서는 정부의 통일된 입장을 강조했다. 더불어민주당 우원식 의원은 “외교부가 국방부, 통일부, 국가안보실과 메시지를 잘 조율해서 한반도 평화 추진 정책 방향에 맞춰서 정부 입장을 잘 조정해 내야 된다”고 하자 조 장관은 “지속적으로 노력하고 있다. 북한에 단호한 요구를 하는 것과 이것이 불필요하게 확산되지 않도록 관리하는 것은 동전의 앞뒷면과 같다고 생각한다”고 답했다.



북한군 포로 한국행을 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 일방적으로 공개하며 불거진 양국 간 갈등과 관련해 조 장관은 “(우크라이나의) 사과를 받았지만 정부가 요구한 수준과는 차이가 있는 만큼 단호하게 대응하겠다”고 설명했다.



이날 “우크라이나의 사과가 없었던 것 아니냐”는 더불어민주당 이기헌 의원의 질문에 조 장관은 “없다고는 말씀 못 드리겠다. 우크라이나 외교장관과 지속적으로 메시지를 주고받는데, (우크라 장관이) 아주 곤혹스러워한다. 사과의 말도 들어있는 메시지도 받았다”고 답했다. 다만 “정부가 생각하는 (사과의) 수준과는 차이가 있을 수 있다”며 단호한 대응을 유지하겠다는 입장을 분명히 했다. 박희창 주우크라이나 대사를 소환해야 한다는 이 의원의 주장에 대해 “그 방안을 포함해서 검토하고 있다”고 말했다. 젤렌스키 대통령이 포로 송환을 공개한 이유를 무엇이라고 보느냐는 질문에는 “자유민주주의 국가로서 맞는 행동을 했다는 것을 유엔에서 밝히고 싶었던 게 아닐까 추측한다”며 개인적인 의견을 내비쳤다.



이날 조 장관은 무소속 한동훈 의원과 우크라이나 대응과 대북 독자 제재를 놓고 설전을 벌이기도 했다. 한 의원이 지난 2일 이재명 대통령이 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)에 작성한 ‘한반도 전쟁 발발을 기도하는 우크라이나에 대해 심각한 유감’이라고 쓴 글을 거론하며 “왜 우크라이나만 쥐 잡듯이 하냐. 북한이 주적이냐, 우크라이나가 주적이냐”고 묻자, 조 장관은 "쥐잡듯한다는 그런 표현이 있는 한 제가 답변을 거부하겠다"고 맞섰다.

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