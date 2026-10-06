中 로봇 영상 띄우며 “AI 투자 부족” 질타 [2026 국정감사]

6일 국회 과학기술정보방송통신위원회의 과학기술정보통신부 국정감사에선 정부의 인공지능(AI) 개발사업 성과와 휴머노이드(인간형 로봇) 관련 투자 부족 문제가 도마에 올랐다. 국감장에 등장한 중국산 휴머노이드 두 대가 의원과 악수하고 음악에 맞춰 춤을 추며 눈길을 끌기도 했다.



로봇 시연을 준비한 더불어민주당 이정헌 의원은 이날 중국 베이징의 휴머노이드 생산공장과 로봇 학습센터 영상을 공개했다. 이 의원은 “중국은 우리나라 대학이나 연구소처럼 한두 대를 조립하는 수준이 아니라 대량생산 체제를 갖추고 있었다”며 “수백개의 로봇이 실증 시나리오에 따라 움직이면서 물리 데이터를 축적하고 있었다”고 말했다.

6일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 과기부 등에 대한 국정감사에서 중국산 휴머노이드 로봇이 시연을 하고 있다. 뉴스1

이 의원이 제시한 자료에 따르면 올해 상반기 주요 5개국의 휴머노이드 특허 중 중국의 점유율은 60.8%, 한국은 4.6%였다. 로봇의 두뇌에 해당하는 로봇 파운데이션 모델(RFM) 특허 점유율도 중국 66.3%, 한국 8.8%로 차이가 났다.



야당 의원들은 정부의 ‘독자 AI 파운데이션 모델’(독파모) 개발사업을 집중적으로 따졌다. 박정하 국민의힘 의원은 독파모가 진행 중인 상황에서 정부가 다시 프론티어 AI 사업을 별도로 추진하기로 한 점을 꼬집으며 “기존 독파모 사업과 (프론티어 AI가) 중복된다”고 말했다.



배 부총리는 이에 “(독파모는) 2차 평가를 끝내고 3차 과정에 돌입하고 있다”며 “2차 평가 과정을 통해 대한민국이 글로벌 AI 3위 국가로 입지를 공고히 하고 있다”고 밝혔다.



한편 국감 질의시작 전 여야 의원들이 상대 진영 의원의 국감 참여 자격을 문제 삼으며 설전이 벌어지기도 했다. 국민의힘은 민주당 간사인 한준호 의원의 ‘KBS 보도 외압’ 의혹을 거듭 제기했다. 범여권에선 이진숙 국민의힘 의원의 5·18 왜곡 논란을 문제 삼아 국감에서 배제해야 한다고 맞섰다.

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