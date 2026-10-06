조희대 “국회·대통령, 제청권 간섭은 위헌”

조희대 대법원장은 6일 대법관 후보자 재제청 거부 논란과 관련해 “대법원장은 국회의 동의 절차, 대통령의 임명 절차에 전혀 관여할 수 없듯 국회와 대통령도 대법원장의 제청에 관여할 수 없다”고 밝혔다. 이어 “대법원장은 제청으로 모든 헌법상의 권한과 의무가 다 끝났다”고 강조했다. 여당의 국정감사 선서·증언 요구에는 삼권분립과 사법독립을 이유로 응하지 않았고, 오전 질의를 마친 뒤 감기 증세를 이유로 이석해 오후 국감에는 불참했다.

조 대법원장은 이날 국회 법제사법위원회의 대법원 국감에서 청와대의 재제청 요구 공문에 대해 “이미 제청된 후보자의 임명 절차를 진행하지 않고 다른 후보자를 제청하도록 요청하는 구체적인 사유와 헌법적 근거가 명확하게 기재돼 있지 않았다”며 거부 이유를 설명했다. 대법관 공석 장기화에는 “국민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 송구스럽게 생각한다”고 했다.

꿈쩍 않는 대법원장 조희대 대법원장(앞)이 6일 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원 등에 대한 국정감사에 출석해 앉은 채로 증인 선서를 하지 않고 있다. 조 대법원장은 “헌법 취지에 비춰 대법관 제청에 대해 증언하도록 요구하는 것은 삼권분립과 사법부 독립 원칙을 훼손할 염려가 있다”는 증인 선서 거부 이유를 밝혔다. 남정탁 기자

대통령과 대법관 제청을 협의해온 관행에도 선을 그었다. 조 대법원장은 “헌법의 근거는 없지만 신속하고 원활한 임명을 위해 자진해 협력해 온 것”이라며 “협의를 안 해도 헌법상 아무런 문제가 없다”고 말했다. 국회가 제청 과정에 관여하는 것은 “기관 간 권한 분배와 사법권 독립에 반하여 위헌인 조치”라고 주장했다.



12·3 비상계엄 당시 사법부가 침묵했다는 민주당 지적에는 “대법원은 누구보다 어느 기관보다 먼저 위헌적이라고 이야기했다”고 반박했다. 계엄 당시 인원 파견 요구에도 “위헌적인 행위니까 보내지 말고 명단도 주면 안 된다고 지시했다”며 “전혀 비상계엄에 협조한 바가 없다”고 강조했다.



민주당은 조 대법원장의 선서·증언 거부와 이석을 문제 삼았고, 국민의힘은 대법원장을 일반증인으로 앉혀 질의하는 것 자체가 사법독립 침해라고 맞섰다. 민주당은 국회가 의결한 일반증인인 만큼 선서와 답변 의무가 있다고 주장한 반면 국민의힘은 그간 대법원장이 인사말 뒤 이석해온 관례를 들어 반발했다.

조현 외교부 장관이 6일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 외교통일위원회 국정감사에서 질의에 답하고 있다. 뉴시스

다른 상임위에서도 파열음을 냈다. 외교통일위에서는 북한의 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 규탄과 대북제재 촉구 결의안을 놓고 충돌했고, 재정경제위에서는 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF), 산자중기위에서는 대미투자 기밀 유출과 호남 반도체 클러스터 문제가 쟁점이 됐다.

이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 이날 국무회의에서 “국회의 합리적인 문제 제기를 감사하는 마음으로 겸허하게 수용할 필요가 있다”며 이를 제도 개선과 행정 변화로 연결하라고 지시했다. 최근 5년간 국감에서 반복 지적된 사안 309건의 제도·정책 개선을 완료했다는 정부 발표도 거론했다. 국회에는 “근거 없는 가짜뉴스나 소모적인 정치 공세를 지양하고 생산적인 비판과 책임 있는 대안을 통해 국민의 기대에 부응해 달라”고 당부했다

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