美 국채금리 또 급등… 24년 만에 최고치

매도세가 쏟아지며 상승 중인 글로벌 국채의 금리가 또다시 급등해 2000년대 초반 이후 최고 수준까지 치솟았다.



5일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 이날 글로벌 채권 금리의 벤치마크인 미국 10년물 국채 금리는 장중 5.347%까지 올랐다. 닷컴버블 붕괴 여파가 계속되던 2002년 4월3일 이후 24년 만에 가장 높다. 30년물 금리 역시 장중 5.702%로 오르며 2002년 5월 이후 가장 높은 수준을 기록했다.

달러화. 뉴시스

중동전쟁 등 여파로 인한 인플레이션 압박이 여전히 높은 가운데 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 고금리를 예상보다 오래 유지할 수 있다는 전망이 다시 확대되며 금리 급등세가 이어졌다. 유럽 주요국의 재정 불안도 채권시장 변동성을 키우고 있다는 분석이다. 특히, 프랑스의 경우 10년물 국채 금리가 최근 5%선에 육박하며 전 세계의 우려를 사고 있다. 이에 에마뉘엘 물랭 프랑스 중앙은행 총재는 이날 영국 파이낸셜타임스(FT)와 인터뷰에서 유로존에서 두 번째로 큰 경제 대국인 프랑스가 충분히 투자자들의 신뢰를 되찾을 수 있을 것이라면서도 “정부 지출을 줄이고 예산안을 축소하는 등의 조치를 취하지 않으면 상승하는 금리에 목이 졸려 서서히 질식당할 우려가 있다”고 경고했다.

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