“수출품에 ‘디지털정보여권’… 伊 명품도 러브콜”

“우리가 외국에서 여권으로 신분을 증명하듯이 디지털 형태로 수출 제품을 증명하는 것이 ‘디지털제품 여권’입니다.”



부산지역 청년기업 ㈜데이터스피라의 이용은(사진) 대표는 디지털제품여권(DPP)의 의미를 이렇게 설명했다. 이 대표는 6일 “DPP는 특정 산업군에 한정된 것이 아니라 패션의류부터 화장품과 식품, 전자제품, 가구, 철강에 이르기까지 모든 제품의 지속 가능한 정보를 ‘표준화’하는 데 의미가 있다”고 강조했다.



부산시에 따르면 데이터스피라는 국내 최초로 DPP 상용화 서비스를 출시하고 이탈리아 유명 의류업체 돌체앤드가바나와 공급계약을 체결했다. DPP는 제품의 생산·유통·사용·재활용 등 전 과정의 정보를 디지털로 관리하는 시스템이다. 유럽연합(EU)이 자원 재활용과 공급망 투명성 강화를 위해 2026년부터 품목별 의무 적용을 확대하면서 유럽시장 진출 기업의 주요 대응 과제로 떠오르고 있다. 데이터스피라는 지난해부터 돌체앤드가바나와 세계 각국 기업이 참여한 기술검증(PoC)을 진행한 뒤 지난 4월 최종 공급계약을 체결하고 DPP 서비스를 본격 상용화했다. 부산시와 한국과학기술원(KAIST·카이스트)이 공동 설립한 ‘카이스트 오토아이디랩 부산혁신연구소’의 기술 지원으로 2024년 창업한 데이터스피라는 지난 7월 국제수산물 이력추적 표준기구(GDST) 인증 제품을 출시하는 등 국제표준 기술의 사업화에도 속도를 내고 있다.

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