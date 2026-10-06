남북·유엔사, MDL 좌표 서로 달라 ‘충돌 뇌관’

군이 북한이 군사분계선(MDL) 이남에 매설한 지뢰로 우리 장병이 부상했다는 최종 조사 결과를 토대로 폭발 지역 주변 지뢰 제거에 나선 데 이어 추가 제거를 예고했다. 북한이 비무장지대(DMZ) 일대에서 ‘남부국경선’ 요새화 작업을 지속하는 가운데 우리 군의 지뢰 제거 작전까지 본격화하면서 MDL 일대 긴장이 한층 고조될 전망이다.



합동참모본부는 지난 5일 경기 파주 서부전선 DMZ에서 지난달 21일 발생한 지뢰 폭발사고가 북한이 MDL 이남에 매설한 지뢰에 의한 것이라는 최종 결론을 내렸다. 같은 날 북한군이 설치한 지뢰지대 제거 작전을 실시했다. 군 당국은 북한이 자발적으로 지뢰를 제거하지 않을 경우 우리 측 지역에 설치된 북한 지뢰를 추가로 제거한다는 방침이다.

숨막히는 접경지 6일 경기 파주시 접경지역에서 남한 대성동 마을의 태극기와 북한 기정동 마을의 인공기가 펄럭이고 있다. 이른바 ‘국경선 요새화’ 작업을 진행 중인 북한군의 군사분계선(MDL) 침범이 잦아지면서 접경지역 긴장감이 높아지는 상황이다. 유희태 기자

남북·유엔군사령부 간 MDL 좌표를 다르게 파악하고 있다는 점은 충돌 가능성을 높인다는 지적이다. 국방부는 이 문제를 해소하기 위해 올해 초부터 태스크포스(TF)를 구성해 유엔사와 MDL 일치화 방안을 협의해왔다고 6일 밝혔다. 우경석 국방부 정책기획관은 정례브리핑에서 “유엔사와 저희가 MDL을 일치화시켜 놓고 그것을 가지고 (북한과) 군사회담을 하면 당연히 더 효율적이라고 생각한다”고 말했다. 그러면서 북한과의 군사회담에 한·유엔사 간 MDL 일치를 선결 조건으로 삼고 있는 것은 아니라고 설명했다.



외교부도 재발 방지 차원에서 남과 북, 유엔사가 MDL 좌표를 공동 관리할 필요성엔 공감하고 있다. 조현 외교부 장관은 이날 국회 외교통일위원회 국정감사에서 관련 질의에 “우리 정부가 요청하고 있음에도 북한 측 호응이 없다”고 밝혔다. 외교부는 이번 지뢰 사건과 관련해 유엔 안전보장이사회 의장 서한을 보내는 방안, 북한의 불법 사이버 활동을 겨냥한 독자제재 등을 검토하고 있는 것으로 알려졌다.



통일부는 지뢰 사건에 대한 후속 조치와 관련해 “국방부 등 관계기관과 긴밀하게 협력하면서 조사 결과에 따라 필요한 조치를 검토해 나가겠다”는 입장이다. 지난달 30일 합참과 유엔사가 북한의 정전협정 위반을 공식화했을 당시에도 통일부는 “최종 결과 발표를 지켜보겠다”고 했다. 북한이 지뢰 폭발을 ‘자작광대극’, 정동영 통일부 장관의 대화 제의를 ‘망상’이라며 공개적으로 조롱하는 상황에서 대북정책을 총괄하는 통일부는 구체적인 후속 조치나 대응 원칙을 제시하지 않은 채 ‘검토’와 ‘논의’라는 입장을 반복하고 있는 것이다. 권오을 국가보훈부 장관은 이날 국회 정무위원회 국정감사에서 지뢰 폭발을 “북의 도발”로 규정하고 “향후 부상 장병들에 대해 적극적으로 심사하겠다”고 언급했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지