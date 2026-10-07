외교부·동포청, 동포전담영사 관리 엇박자

외교부와 소속 외청인 재외동포청이 올해 주요 업무 과제로 선정, 추진 중인 ‘동포전담영사’의 현황 관리에 엇박자를 내고 있다. 재외공관 인사·배치는 외교부가, 재외동포 정책은 재외동포청이 각각 맡으면서 기본적인 배치 현황과 직제에 대해서도 설명이 엇갈려 협업체계를 정비해야 한다는 지적이 나온다.

서울 종로구 트윈트리타워에 위치한 재외동포청 재외동포서비스지원센터 모습. 연합뉴스

6일 국회 외교통일위원회 소속 김준형 의원실이 재외동포청에서 제출받은 자료에 따르면 동포청은 지난해 12월 전 재외공관을 조사해 토론토·뉴욕·말레이시아·로스앤젤레스(LA) 등 4개 공관에 외교부 소속 동포전담영사 6명이 근무하는 것으로 파악했다.

그러나 지난달 의원실에서 관련 자료를 요구하자 “2026년 춘·추계 인사이동으로 현재 동포전담영사 현황은 변동되었을 것으로 사료된다”며 최신 배치 현황을 제시하지 못했다.

외교부 소속 영사와 별도로 동포청은 올해 소속 공무원 3명을 LA총영사관과 주중국·주일본대사관에 직무파견한 ‘재외동포전담영사’를 두고는 양측의 설명이 엇갈린다. 재외동포청은 “재외동포전담영사 배치는 외교부 소관 사항”이라며 직무파견에 대해 외교부와 협의했다고 밝혔다. 그러나 외교부는 ‘동포전담영사’라는 별도 직제가 존재하지 않는다고 설명했다. 정책을 추진하는 동포청과 공관 인사를 담당하는 외교부 간 정보 공유와 업무 조율이 필요한 대목이다.

현장에서는 전담인력 확충 요구가 이어지고 있다. 뉴욕·일본은 전담인력 파견을 요청했고 LA·시드니에서도 필요성이 제기됐다. 동포청은 관계부처와 협의해 동포 밀집지역을 중심으로 전담영사를 점진적으로 늘릴 계획이다.

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