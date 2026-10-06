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윤호중 “김지용, 직무수행 큰 하자 없어”… 수장 없이 중수청 출범엔 “대단히 송구”

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김세희 기자 saehee0127@segye.com

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행안위 국감

“징검다리 두드리듯 金 후보 점검
중수청 인력 15% 경력으로 보강”

미래기금 따라 지방교부세 축소
지방 재정 부담 우려도 쟁점으로

윤호중 행정안전부 장관은 6일 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자를 둘러싼 ‘친윤(친윤석열) 검사’ 등 각종 논란에 대해 “직무를 수행함에 있어 큰 하자가 없다”며 일축했다. 지난 2일 중대범죄수사청이 수장 없이 ‘개문발차’한 상황을 두고는 송구하다는 입장을 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전위원회 국정감사에서 질의에 답하고 있다. 뉴시스
윤호중 행정안전부 장관이 6일 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전위원회 국정감사에서 질의에 답하고 있다. 뉴시스

윤 장관은 이날 국회 행정안전위원회의 행안부 대상 국정감사에서 김 후보자가 제청·지명되고 인사청문요청안이 국회에 제출되기까지 한 달여가 걸렸다는 더불어민주당 김영배 의원 질의에 “형사사법 체계를 70년 만에 개편하는 중차대한 인사”라며 “징검다리를 두드려 보는 심정으로 하나하나 점검한 뒤 직무를 수행하는 데 큰 하자가 없다는 사실을 확인하고 인사청문 요청을 하게 됐다”고 밝혔다.

민주당과 조국혁신당 등 범여권 일각에서 제기된 ‘친윤검사’, ‘검찰주의자’ 논란에 선을 그은 것이다. 이재명 대통령은 후보자 지명 24일 만인 지난 2일 김 후보자의 인사청문요청안을 재가했다. 여야는 합의를 거쳐 이르면 14일 인사청문회를 열 전망이다.

윤 장관은 ‘인사청문 요청안이 늦어져 국감 준비와 인사청문 준비도 제대로 못하고 있다’는 국민의힘 권영진 의원의 지적에는 “수장과 함께 중수청이 출범하지 못한 데 대해서는 대단히 송구하게 생각하고 있다”고 답했다. 이어 “최대한 노력해 (중수청) 출범 전 인사 청문회와 임명 절차를 마무리하고자 했으나 여의치 않았다”고 했다.

중수청 인력 구성도 도마에 올랐다. 김 의원은 중수청 지휘부인 1급 수사관에 경찰 출신이 전무하다고 지적했다. 윤 장관은 “1급 수사관은 정무직인 청장과 달리 60세 정년이 있기 때문에 퇴직한 경찰 간부가 올 수 없다”고 설명했다. 이어 “1급은 경찰로 치면 치안정감급이고 이 직급은 경찰에도 7명밖에 없다”며 “현재 직책을 맡고 있는 치안정감이 1급(수사관) 전직을 요청하기는 어려운 구조”라고 말했다.

중대범죄수사청을 비롯한 전국 지방 중수청이 공식 개청을 한 지 4일째인 6일 서울 중구 중대범뵈수사청 본청 모습. 뉴시스
중대범죄수사청을 비롯한 전국 지방 중수청이 공식 개청을 한 지 4일째인 6일 서울 중구 중대범뵈수사청 본청 모습. 뉴시스

현재 중수청은 정원의 66%인 1900여명을 충원한 상태다. 윤 장관은 “앞으로 15% 정도는 경력경쟁채용을 통해서 경찰 또는 일반 변호사, 법률가, 회계사 등으로 충원할 예정”이라며 “나머지 10%는 내년도에 신규 채용분으로 비워놓을 예정”이라고 부연했다. 이어 “경력 채용은 당장 시작할 수 있고, 빈자리가 있으면 언제라도 할 수 있다”며 “검찰(공소청)에서 이체받을 수 있는 특례 임용은 내년 4월까지 할 수 있다”고 말했다.

이날 국감에서는 미래대응기금을 둘러싼 지방정부의 재정 부담 우려도 쟁점이 됐다. 권 의원이 “지방재정이 어려운 상황에서 지방교부세로 내려가야 할 재원을 미래대응기금에 넣어 중앙정부가 통제하는 게 아니냐”고 지적하자 윤 장관은 “19.24%의 지방교부세율은 전혀 변동이 없다”고 답했다.

민주당 박정현 의원은 “지방정부가 세수 증가에 따른 교부세 확대를 기대했지만, 기대만큼 교부세를 받지 못할 수 있다는 우려가 있다”고 지적했다. 이에 윤 장관은 “일반교부세를 줄이는 게 아니다. 올해가 63조원이었는데 지방교부세 총액이 한 70조원 정도로 늘어난다”고 밝혔다.


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