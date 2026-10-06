이삭토스트, 도쿄 팝업 하루 3000명 방문…시그니처 소스도 선봬

사진=이삭토스트 제공

이삭토스트가 일본 도쿄에서 팝업스토어를 운영하며 현지 소비자와의 접점을 확대하고 있다. 시그니처 소스와 과일잼 등 별도 상품도 현지에서 선보이고 있다.

이삭토스트는 지난 9월 25일부터 일본 도쿄 시부야구 도큐 플라자 오모테산도 ‘오모카도’에서 팝업스토어를 운영하고 있다. 회사에 따르면 하루 약 3000명의 방문객이 팝업을 찾고 있다.

현장에서는 이삭토스트 시그니처 소스와 복숭아·사과·키위 등 과일잼 3종, 전용 굿즈 등을 선보이고 있다. 소스와 과일잼을 직접 맛볼 수 있는 테이스팅 공간과 포토존도 운영 중이다. 최근에는 그룹 펜타곤이 팝업 현장을 방문하기도 했다.

도쿄 팝업과 함께 시그니처 소스의 면세 유통도 이어지고 있다. 이삭토스트 소스는 최근 인천공항 면세 쇼핑 플랫폼 ‘에어스타 듀티프리(AIRSTAR Duty Free)’에서 전체 상품 판매 1위를 기록했다.

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앞서 화장품과 패션 등 다양한 상품이 포함된 해당 플랫폼의 ‘베스트 상품 TOP 8’에 식품으로는 유일하게 이름을 올린 데 이어 전체 판매 순위 1위까지 올랐다.

이삭토스트 관계자는 “일본 팝업을 통해 현지 고객과 직접 만나고 있으며 국내에서도 소스 판매와 관련한 관심이 이어지고 있다”며 “앞으로도 국내외 소비자에게 이삭토스트만의 맛과 제품을 알릴 수 있는 접점을 지속적으로 확대할 계획”이라고 말했다.

한편 이삭토스트 시그니처 소스는 매장에서 사용해 온 소스를 별도 상품으로 출시한 제품으로, 다양한 음식에 함께 활용할 수 있도록 구성했다.

이삭토스트는 소스 판매와 연계한 ‘Sauce with You(소스윗유)’ 캠페인도 운영하고 있다. 소스 1병이 판매될 때마다 100원을 적립해 결식 우려 아동 지원에 사용한다.

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