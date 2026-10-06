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李대통령 "군 복무, 복무자 인생 설계에 도움되는 정책 만들 것"

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'다이소 조사, 알리 편들기' 주장에 "국정 방해 허위사실에 엄정 대응"

이재명 대통령은 6일 군 복무자를 대상으로 하는 정책과 관련해 "사후 보상도 필요하지만 군 복무 기간이 복무자의 인생 설계에 조금 더 도움 될 수 있는 정책들을 많이 만들어 보려 한다"고 밝혔다.

 

이재명 대통령이 지난 9월 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 청와대사진기자단
이재명 대통령이 지난 9월 18일 청와대 영빈관에서 열린 기자회견에서 취재진의 질문에 답하고 있다. 청와대사진기자단

 

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 내년도 군 제대자부터 군 복무 기간 전체를 국민연금 가입 기간으로 인정받을 수 있도록 하는 기초연금법 개정안이 지난 1일 국회 본회의를 통과했다는 내용의 보도를 링크하고 이같이 적었다.

이 대통령은 해당 법안 통과에 "늦었지만 다행이다"라고 평가하며 "국가를 위해 청춘을 바치는 대한민국 청년들에게 상응하는 보상으로는 여전히 많이 부족하다"라라고도 언급했다.

 

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 내년도 군 제대자부터 군 복무 기간 전체를 국민연금 가입 기간으로 인정받을 수 있도록 하는 기초연금법 개정안이 지난 1일 국회 본회의를 통과했다는 내용의 보도를 링크하고 이같이 적었다.
이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 내년도 군 제대자부터 군 복무 기간 전체를 국민연금 가입 기간으로 인정받을 수 있도록 하는 기초연금법 개정안이 지난 1일 국회 본회의를 통과했다는 내용의 보도를 링크하고 이같이 적었다.

 

한편 이 대통령은 생활용품점 다이소 운영사에 대한 공정거래위원회의 조사가 알리와 테무 등 해외 플랫폼 편 들기라는 일각의 주장은 전혀 사실이 아니라는 취지의 주병기 공정위원장의 게시글을 재게시하고 "국정을 방해하는 허무맹랑한 허위사실 유포에는 엄정하게 신속하게 대응해야 한다"고 지적했다.

또 경제적 어려움을 겪는 국민에게 먹거리와 생필품을 지원하는 '그냥 드림' 사업을 소개하는 언론 보도도 링크하고 "사람 살리는 정부의 국민 최소 먹거리 보장 프로젝트다"라고 적었다.

<연합>


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