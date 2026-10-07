‘감기인 줄 알았는데 숨이 차다’…폐렴 의심해야 할 신호는

폐렴은 세균이나 바이러스 감염으로 발생하며, 호흡기 방어력이 떨어진 상태에서는 감기나 독감 이후 폐렴으로 진행할 위험도 커질 수 있다. 게티이미지뱅크

감기와 폐렴은 기침이나 가래, 발열 등 비슷한 증상을 보여 구분하기 쉽지 않다. 하지만 감기는 주로 코와 목 등 상부 호흡기에 증상이 나타나는 반면, 폐렴은 폐에서 산소 교환을 담당하는 폐포에 염증이 생기는 질환이다. 폐렴이 발생하면 숨이 차거나 호흡이 빨라지는 증상이 나타날 수 있다.

특히 폐렴은 세균이나 바이러스 감염으로 발생하며, 호흡기 방어력이 떨어진 상태에서는 감기나 독감 이후 폐렴으로 진행할 위험도 커질 수 있다. 초기 증상이 감기와 비슷하더라도 호흡곤란이나 고열 등 평소와 다른 증상이 나타난다면 주의해야 한다.

◆ 기침·가래 비슷하지만…숨 차고 호흡 빨라지면 폐렴 의심

6일 의료계에 따르면 감기는 콧물과 재채기, 기침, 가래, 인후통 등 코와 목을 중심으로 증상이 나타나는 경우가 많다. 반면 폐렴은 폐포에 염증이 생기는 질환으로, 세균이나 바이러스가 주요 원인이다. 세균성 폐렴의 대표적인 원인균으로는 폐렴구균이 꼽힌다.

폐렴 역시 발열과 기침, 가래 등 감기와 비슷한 증상을 보이지만 호흡이 가빠지거나 숨이 차는 증상이 나타날 수 있다는 점에서 차이가 있다. 혈압이 떨어지면서 어지럼증이 생기거나 맥박이 빨라질 수 있으며, 노란색 가래가 나오기도 한다. 심한 경우 호흡곤란이 발생하고 고열과 근육통, 관절통, 구토, 설사 등이 동반될 수 있다.

독감과 코로나19도 폐렴과 증상이 겹칠 수 있어 주의가 필요하다. 인플루엔자 바이러스에 감염되면 고열과 오한, 두통, 근육통 등이 나타나 일상생활이 어려워질 수 있다. 코로나19는 발열과 기침, 두통, 미각 상실 등의 증상을 보이기도 하지만 별다른 증상이 없는 경우도 있다. 코로나19 역시 폐렴으로 진행하면 숨이 차고 호흡이 빨라질 수 있다.

폐렴을 예방하려면 개인위생을 지키고 평소 건강 상태를 관리하는 것이 중요하다. 게티이미지뱅크

◆ 항생제 치료가 기본…환자 상태에 따라 입원·치료 기간 달라

세균성 폐렴에는 항생제 치료를 시행한다. 원인균과 환자 상태에 따라 페니실린·세팔로스포린 계열 등 베타락탐계 항생제를 사용하거나 클라리스로마이신·아지스로마이신 등 마크롤라이드계 항생제를 병용할 수 있다.

치료 기간은 원인균과 항생제 종류, 치료 반응, 합병증 여부 등에 따라 달라진다. 일반적으로 7~10일 정도 치료하는 경우가 있지만 모든 환자에게 같은 기간이 적용되는 것은 아니다. 치료를 종료할 때는 발열이 사라졌는지뿐 아니라 전반적인 임상 증상이 호전됐는지도 함께 확인해야 한다.

증상이 가벼운 폐렴은 경구 항생제를 복용하며 집에서 치료할 수 있다. 다만 고령자는 폐 기능과 면역력이 저하된 경우가 많고 회복도 더딜 수 있어 상태에 따라 입원 치료가 필요하다. 적절한 시기에 진단받고 치료하면 보통 1~2주 안에 회복할 수 있지만, 회복 기간은 환자의 건강 상태와 질환의 중증도에 따라 차이가 난다.

폐렴으로 인한 기침과 가래, 호흡곤란, 가슴 통증 등을 완화하기 위한 치료도 병행할 수 있다. 필요에 따라 진해제와 거담제, 기관지확장제 등을 사용하고 통증이 심하면 진통제를 투여하기도 한다. 숨이 차는 증상이 심해지거나 호흡이 어려워진다면 단순한 감기 증상으로 여기지 말고 신속하게 진료를 받아야 한다.

고령자와 만성질환자처럼 폐 기능이나 면역력이 저하된 사람은 폐렴에 걸렸을 때 증상이 악화할 수 있어 각별한 주의가 필요하다고 설명한다. 게티이미지뱅크

◆ 손 씻기·금연·예방접종 중요…고령층은 폐렴 악화 주의

폐렴을 예방하려면 개인위생을 지키고 평소 건강 상태를 관리하는 것이 중요하다. 손을 자주 씻어 병원균 전파를 줄이고, 금연과 절주를 실천하며 충분한 수분 섭취와 균형 잡힌 식사, 규칙적인 운동을 병행하는 것이 도움이 된다.

예방접종도 중요한 예방법이다. 독감 예방접종은 인플루엔자 감염과 중증화를 줄이는 데 도움이 된다. 65세 이상 고령자나 만성질환자는 폐렴구균 예방접종 대상과 접종 일정을 의료진과 상담해 확인하는 것이 좋다.

의료계에서는 고령자와 만성질환자처럼 폐 기능이나 면역력이 저하된 사람은 폐렴에 걸렸을 때 증상이 악화할 수 있어 각별한 주의가 필요하다고 설명한다.

감기와 비슷한 증상이 이어지면서 숨이 차거나 호흡이 빨라지는 등 변화가 나타난다면 진료를 통해 원인을 확인하고 적절한 치료를 받아야 한다.

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