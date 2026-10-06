LG CNS, 디지털자산 블록체인 인프라 플랫폼 ‘기틀’ 출시

LG CNS가 금융권의 디지털자산 사업을 지원하는 블록체인 인프라 플랫폼 ‘기틀’을 출시했다. 전자지갑부터 거래 처리, 수수료 대납까지 디지털자산 서비스 구축에 필요한 기능을 하나의 플랫폼으로 제공한다.

6일 LG CNS는 블록체인 인프라 플랫폼 기틀을 출시했다고 밝혔다. 은행·증권사·카드사·결제사 등이 스테이블코인, 토큰증권, 실물연계자산과 같은 디지털자산 서비스 구축할 때 필요한 인프라를 제공하는 플랫폼이다.

LG CNS가 금융권의 디지털자산 사업을 지원하는 블록체인 인프라 플랫폼 ‘기틀’을 출시했다. LG CNS 제공

구체적으로 기틀은 디지털자산 사업의 필수 영역인 전자지갑과 거래 처리, 수수료 대납, 거래 내역 수집 네 가지 기능을 제공한다.

LG CNS은 디지털자산 사업의 특징으로 금융기관이 통제할 수 없는 퍼블릭 블록체인에서 자산이 오간다는 점을 꼽았다. 자산을 보관하고, 거래를 처리하고, 기록을 확보하는 인프라를 새로 갖춰야 하는데, 위 4가지 기능이 이를 담당한단 설명이다.

우선 전자지갑은 은행 계좌와 같은 역할을 한다. 고객이 디지털자산을 보관하고, 자산을 보낼 때 전자서명을 하는 공간이다. LG CNS는 개인 키를 서명이 필요한 순간에만 만들어 쓰고 폐기하는 식으로 수천만 명 규모의 고객에게 지갑을 발급할 수 있다고 설명했다.

아울러 LG CNS는 전자지갑에 대해 한국은행 디지털화폐 실증 사업 ‘프로젝트 한강’에 적용한 기술을 퍼블릭 블록체인으로 확장한 결과라 언급했다. 프로젝트에 참여한 7개 은행과 약 8만명의 고객이 편의점, 마트 등에서 실제 결제까지 수행한 환경에서 검증을 마쳤다.

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