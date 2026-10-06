아이더세이프티, 2026 F/W 신제품 출시…발열 의류·여성 워크웨어 확대

사진=아이더세이프티(EIDER SAFETY) 제공

산업안전 브랜드 아이더세이프티(EIDER SAFETY)가 보온 기능과 활동성을 고려한 2026 가을·겨울(F/W) 신제품을 출시한다고 밝혔다. 이번 시즌에는 F/W 티셔츠와 워크셋업을 비롯해 발열 의류 10종, 겨울철 방한·발열 용품으로 제품군을 확대했다.

F/W 워크웨어 티셔츠는 동절기 작업 환경에 맞춰 보온 소재를 적용했다. 폴리·스판 브러시 원단의 폴로 티셔츠와 기모 소재 의류, 초경량 플리스 하프집업 등으로 구성해 산업 현장과 일상에서 함께 활용할 수 있도록 기획했다.

워크셋업 부문에서는 ‘에어로쉴드 소프트쉘 워크셋업’ 라인을 보강했다. 에어로겔 코팅을 적용한 3레이어 소프트쉘 소재를 사용해 방풍·발수·신축 기능을 갖췄으며 방수 지퍼와 재귀반사 부자재를 배치했다. 하의에는 내마모 보강 원단과 허리 밴드를 적용했다.

회사 측에 따르면 이번 시즌에는 브랜드 첫 여성 전용 워크셋업도 선보인다. 여성 작업자의 체형과 움직임을 고려해 설계했다.

겨울철 작업자를 위한 발열 제품군도 확충했다. 아이더세이프티는 이번 시즌 총 10종의 신규 발열 의류를 공급한다. 에어로히트 헤비 다운 발열 자켓과 라이트 다운 발열 자켓 2종, 후디·웰딩·라운드·리플렉티브·컴팩트 타입 발열 베스트 7종, 그래핀 발열 이너 베스트 등으로 구성했다.

발열 의류에는 제품 사양에 따라 80:20 덕다운 충전재와 히팅 시스템을 적용했으며 탈부착형 또는 내장형 ‘에어로히트’ 발열 패드를 탑재했다.

그래핀 발열 이너 베스트는 유연한 박막형 그래핀 면상 발열체를 적용해 겉옷 안에 착용할 수 있도록 제작했다. 등과 복부까지 발열하도록 설계했으며 3단계 온도 제어 모듈로 발열 강도를 조절할 수 있다.

사진=아이더세이프티(EIDER SAFETY) 제공

겨울철 작업용 방한·발열 용품도 함께 출시한다. 그래핀 발열 패드와 3단계 온도 조절 기능을 적용한 ‘에어로쉴드 발열 장갑’을 비롯해 재귀반사 원사를 사용한 ‘리플렉티브 베이직 비니’, 방풍 코팅과 플리스 본딩 원단을 적용한 ‘리플렉티브 안전모 귀덮개’ 등을 선보인다.

아이더세이프티 관계자는 “이번 2026 F/W 시즌에는 변화하는 작업 환경과 다양한 작업자의 착용 니즈를 고려해 보온성과 활동성은 물론 디자인과 편의성까지 강화했다”며 “앞으로도 계절과 작업 환경에 맞는 기능성 워크웨어 라인업을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

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