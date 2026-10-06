MSDI, 구미시와 MOU…아시아 최초 ‘종합 미사일 콤플렉스’ 추진

방산기업 ㈜MSDI가 경상북도 구미시에 아시아 최초의 종합 미사일 콤플렉스 건립을 추진한다.

㈜MSDI는 6일 구미시청 국제통상협력실에서 김장호 구미시장, 강승수 구미시의회 의장, 황성환 ㈜MSDI 대표이사 등이 참석한 가운데 업무협력 양해각서(MOU)를 체결했다.

6일 (주)MSDI와 구미시의 MOU 체결식에서 황성환 (주)MSDI 대표(왼쪽)와 김장호 구미시장(오른쪽)이 기념촬영을 하고 있다. MSDI 제공

양측은 1단계로 2029년까지 약 7000억원을 투입해 구미시에 정밀유도무기 생산공장과 MRO(유지·보수·창정비) 센터, 저장·수송 시설 등을 건설하기로 합의했다.

부지는 올해 말까지 고아 제2단지 6개 필지(MRO 시설 등)와 구미시 관내 별도 토지(최종 조립·저장 시설)를 확보할 계획이다.

2단계로는 구미시가 조성 중인 산업단지에 국내외 방산기업들이 입주하는 ‘원스톱 유도무기 전주기 방위산업 단지’를 구축하기로 했다.

황성환 대표이사는 “세계적으로 검증된 공대지 유도무기의 차세대 버전을 유럽의 글로벌 미사일 전문기업과 공동 개발·생산하고 수출과 MRO까지 수행하는 정밀유도무기 수명 전주기 공정을 구미시에 조성할 계획”이라고 밝혔다.

㈜MSDI는 현재 복수의 글로벌 방산업체들과 유도무기 공동개발·생산 및 MRO 시설 설립을 위한 협의를 막바지 단계에서 진행 중이라고 밝혔다.

김장호 구미시장은 “이번 협약은 단순한 미사일 생산시설 유치가 아니라 연구개발부터 생산, 수출, MRO까지 연결되는 새로운 방위산업 생태계를 구미에 구축하기 위한 첫걸음”이라고 말했다.

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