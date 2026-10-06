'이효정 아들' 이유진, 차경은과 11월 14일 결혼

배우 이유진(34)과 차경은(본명 김경은·28)이 결혼한다.

이유진 측은 6일 공식 입장을 통해 "오는 11월14일 서울 모처에서 배우 차경은과 결혼식을 올린다"고 밝혔다.

배우 차경은(왼쪽), 이유진. 이유진·차경은 제공

두 사람은 이유진의 첫 연출작인 숏드라마 '길이 보이면 캐스팅해!'로 처음 인연을 맺었다.

촬영을 준비하는 과정에서 이유진이 차경은에게 첫눈에 반했고, 차경은 역시 이유진에게 호감을 느꼈던 것으로 전해졌다.

이들은 촬영을 마친 6월부터 결혼을 전제로 교제를 시작해 5개월 만에 부부가 된다.

이유진 측은 "서로에 대한 깊은 신뢰와 확신을 바탕으로 결혼을 결심하고 양가의 뜻을 전해 허락을 받았다"며 "가족과 하객들을 배려해 구체적인 장소 등 세부 사항은 공개하지 않는 점 너른 양해 부탁드린다"고 전했다.

이유진은 배우 이효정의 아들이자 이기영의 조카다. 2013년 MBC 드라마 '불의 여신 정이'로 데뷔해 '청춘시대2', '아는 와이프', '멜로가 체질', '브람스를 좋아하세요?'. '삼남매가 용감하게' 등에 출연했다.

올해는 연출자로도 활동 영역을 넓혔다. 지난 5월 ENA 숏드라마 감독 서바이벌 '디렉터스 아레나'에 참가해 '길이 보이면 캐스팅해!'로 최종 2위를 차지했다.

차경은은 2021년 단편 영화 '복숭아'로 데뷔해 U+모바일tv 드라마 '미래의 미래', 스케치 코미디 '숏박스' 등에 출연했으며, 쿠팡플레이 'SNL 코리아 리부트' 시즌7 크루로 활약했다.

<뉴시스>

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