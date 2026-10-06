버거킹, 모닝메뉴 매장 70곳 추가…총 190곳 운영

버거킹이 모닝(아침) 메뉴 운영 매장을 비수도권으로도 확장, 70곳을 추가해 전국 190개 매장에서 판매한다.

버거킹은 6일 서울·수도권을 중심으로 운영하던 아침 메뉴 판매 매장을 영남·충청·호남·강원 등으로 확대할 계획이라면서 이같이 밝혔다.

버거킹이 모닝(아침) 메뉴 운영 매장을 비수도권으로도 확장, 70곳을 추가해 전국 190개 매장에서 판매한다.

버거킹은 지난 7월 아침 메뉴를 개편하면서 크루아상 번에 오믈렛과 햄, 치즈 등을 넣은 ‘크루아상위치’를 새롭게 선보이고 운영 매장을 기존 58곳에서 120곳으로 늘렸다.

동네 백반집의 간판과 메뉴판을 차용한 ‘아침 식사 되는 버거킹’ 캠페인이 인기를 끌면서 매출도 크게 늘었다. 버거킹에 따르면 메뉴 개편 전후 한 달간 아침 메뉴 매출을 비교한 결과 월 매출이 약 8.2배 증가했다.

아침 메뉴는 오믈렛 크루아상위치, 잠봉햄&치즈 크루아상위치, BLT 오믈렛 크루아상위치 등 크루아상위치 3종과 비프킹랩, 크리스퍼랩, 해시브라운, 커피 등으로 구성한다. 아침 메뉴는 매장 개점부터 오전 11시까지 판매하며, 일부 24시간 매장에서는 오전 4시 30분부터 이용할 수 있다.

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