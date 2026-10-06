임은정 광주중수청장 “김지용 후보자 불미스런 일에 여러차례 관여”

임은정 광주지방중대범죄수사청장은 6일 첫 출근길에서 “김지용 초대 중수청장 후보자가 여러차례 불미스러운 일에 지휘라인으로 관여했다”며 공개 비판을 이어갔다.

임 청장은 이날 전남광주 북구 광주중수청 청사 앞에서 열린 도어스테핑에서 과거 주요 사건에서 기소에 반대하는 의견을 냈다는 김 후보자의 해명을 반박했다.

임은정 광주지방중대범죄수사청장이 6일 전남광주 북구 중흥동 광주중수청 앞에서 출근길 약식 문답을 하며 발언하고 있다. 연합뉴스

임 청장은 “그분께서도 반대 의견을 개진했다고 주장하지 않느냐”며 “제가 알기로는 이의제기서를 제출한 바 없고 결재 도장도 다 찍은 것으로 알고 있다”고 밝혔다.

임 청장은 전날에도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 김 후보자가 초대 중수청장 후보자로 지명된 데 대해 공개적으로 반대 의사를 표명했다.

임 청장은 “아닌 것은 아니라고 말하는 것이 공직자의 도리이고 시민으로서의 의무이자 권리라고 생각한다”며 “검찰청이 왜 폐지됐는지를 생각한다면 중수청에서는 다시는 그와 같은 불미스러운 일이 없기를 간절히 바란다”고 말했다.

앞서 김 후보자는 김학의 전 법무부 차관 긴급 출국금지 사건과 한동훈 무소속 의원의 검찰 시절 관련된 정진웅 검사 독직폭행 사건에서 관련자 기소에 반대하는 의견을 냈다는 입장을 밝힌 바 있다.

그는 2018년 김 후보자가 대검찰청 감찰1과장으로 재직할 당시 전직 검사의 성폭력 은폐 의혹과 관련한 자신의 감찰·수사 요청을 묵살했다고 주장했다. 또 김 후보자 인사청문회에 증인이나 참고인으로 출석해 초대 중수청장으로서의 자격을 묻겠다는 뜻을 밝혔다.

임 청장은 이날 광주중수청의 준비 상황을 개문발차에 비유하며 “당장 정상 가동은 어렵다”고 밝혔다.

임 청장은 “개문발차라는 언론의 지적처럼 문도 달리지 않았는데 승객을 태울 수도 없고 운전했을 때 교통사고가 불가피한 상황”이라며 “정상적인 발차는 불가능하다”고 말했다.

그는 “귀한 수사를 하기 위해 어려운 결단을 내린 수사관들도 있고, 이 일을 하기 위해 국가 예산이 지원되고 있다”며 “시민들이 기대하고 있다는 걸 더 잘 알고 있다”고 부연했다.

공소청에서 이관될 사건과 관련해서는 “공소청에서 넘어온 사건은 아직은 없다”고 전했다.

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