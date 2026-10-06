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임은정 광주중수청장 “김지용 후보자 불미스런 일에 여러차례 관여”

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전남광주=한현묵 기자 hanshim@segye.com

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임은정 광주지방중대범죄수사청장은 6일 첫 출근길에서 “김지용 초대 중수청장 후보자가 여러차례 불미스러운 일에 지휘라인으로 관여했다”며 공개 비판을 이어갔다.

 

임 청장은 이날 전남광주 북구 광주중수청 청사 앞에서 열린 도어스테핑에서 과거 주요 사건에서 기소에 반대하는 의견을 냈다는 김 후보자의 해명을 반박했다.

 

임은정 광주지방중대범죄수사청장이 6일 전남광주 북구 중흥동 광주중수청 앞에서 출근길 약식 문답을 하며 발언하고 있다. 연합뉴스
임은정 광주지방중대범죄수사청장이 6일 전남광주 북구 중흥동 광주중수청 앞에서 출근길 약식 문답을 하며 발언하고 있다. 연합뉴스

임 청장은 “그분께서도 반대 의견을 개진했다고 주장하지 않느냐”며 “제가 알기로는 이의제기서를 제출한 바 없고 결재 도장도 다 찍은 것으로 알고 있다”고 밝혔다.

 

임 청장은 전날에도 사회관계망서비스(SNS)를 통해 김 후보자가 초대 중수청장 후보자로 지명된 데 대해 공개적으로 반대 의사를 표명했다.

 

임 청장은 “아닌 것은 아니라고 말하는 것이 공직자의 도리이고 시민으로서의 의무이자 권리라고 생각한다”며 “검찰청이 왜 폐지됐는지를 생각한다면 중수청에서는 다시는 그와 같은 불미스러운 일이 없기를 간절히 바란다”고 말했다.

 

앞서 김 후보자는 김학의 전 법무부 차관 긴급 출국금지 사건과 한동훈 무소속 의원의 검찰 시절 관련된 정진웅 검사 독직폭행 사건에서 관련자 기소에 반대하는 의견을 냈다는 입장을 밝힌 바 있다.

 

그는 2018년 김 후보자가 대검찰청 감찰1과장으로 재직할 당시 전직 검사의 성폭력 은폐 의혹과 관련한 자신의 감찰·수사 요청을 묵살했다고 주장했다. 또 김 후보자 인사청문회에 증인이나 참고인으로 출석해 초대 중수청장으로서의 자격을 묻겠다는 뜻을 밝혔다.

 

임 청장은 이날 광주중수청의 준비 상황을 개문발차에 비유하며 “당장 정상 가동은 어렵다”고 밝혔다.

 

임 청장은 “개문발차라는 언론의 지적처럼 문도 달리지 않았는데 승객을 태울 수도 없고 운전했을 때 교통사고가 불가피한 상황”이라며 “정상적인 발차는 불가능하다”고 말했다.

 

그는 “귀한 수사를 하기 위해 어려운 결단을 내린 수사관들도 있고, 이 일을 하기 위해 국가 예산이 지원되고 있다”며 “시민들이 기대하고 있다는 걸 더 잘 알고 있다”고 부연했다.

 

공소청에서 이관될 사건과 관련해서는 “공소청에서 넘어온 사건은 아직은 없다”고 전했다.


전남광주=한현묵 기자 hanshim@segye.com 기자페이지 바로가기

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