李대통령 “속도가 생명”…AI 활용 해킹에 신속 대응·보안 조치 지시

이재명 대통령은 6일 “인공지능(AI)을 활용해 특별한 능력이 없는 경우에도 해킹을 쉽게 할 수 있는 상황이 됐다”며 “더욱 신속하게 역량을 갖추고 신속하게 대응해야 한다”고 지시했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의 모두발언에서 “최근 금융기관과 공공기관에서 개인정보 유출 사고가 잇따라 발생하고 있다. 특히 일부 해킹의 경우에는 인공지능이 활용되는 정황도 드러나 국민들의 우려와 불안이 매우 크다”며 이같이 밝혔다. 최근 금융권을 향한 사이버 해킹 공격과 관련해 “관계당국은 사건 경위를 신속하게, 그리고 명확하게 파악하고, 피해를 최소화하기 위해 필요한 인력 자원을 신속하게 집중 투입해달라”고 주문했다.

이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 AI 기술 발달로 해킹 수법이 갈수록 고도화하고 피해 범위가 넓어지고 있다고 짚으며 “정부와 기업은 물론 우리 사회 전체가 현 상황을 엄중하게 인식하고 각별한 경각심을 가질 필요가 있다”고 강조했다. 특히 사고가 발생한 뒤 수습하는 방식으로는 사이버 위협에 제대로 대응하기 어렵다고 지적했다. 이 대통령은 “공격을 사전에 탐지하고 선제적으로 차단하는 보안 역량을 갖춰나가야 한다”며 “관계 부처는 민간 부분은 물론 국가 핵심 시스템 전반의 보안 체계를 조속히 점검하고, 필요한 보안 조치를 즉각 시행해 나가기 바란다. 속도가 생명”이라고 당부했다.

세부적으로는 사이버 보안에 특화된 AI 기술 개발과 보급 속도전을 요청했다. 이 대통령은 “우리 사회의 보안 패러다임을 인공지능 시대에 맞게 전면 혁신해야 할 때”라며 “정교한 보안 인프라 구축과 더불어 강한 보안 의식도 갖춰야 한다. 국민의 안전한 일상을 위해 민과 관이 기술과 제도, 인식 전환에 함께 힘을 모아 나가기를 부탁드린다”고 했다.

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