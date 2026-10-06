"韓 가상자산 경제 600조원대…동아시아 최대"

블록체인 분석업체 체이널리시스는 한국의 가상자산 경제 규모가 동아시아 최대 수준인 4천491억달러(약 604조원)로 집계됐다고 6일 밝혔다.



체이널리시스는 '동아시아 가상자산 도입 보고서(East Asia Crypto Adoption Report)'를 통해 한국 가상자산 경제 규모가 지난해 7월부터 지난 6월까지 기준으로 전년 같은 기간 대비 12.3% 성장했다며 이같이 분석했다.

비트코인 이미지. AFP연합뉴스

같은 기간 일본(2천283억달러), 홍콩(1천922억달러), 중국(1천763억달러), 대만(1천404억달러)보다 큰 규모다.



국내 거래소를 통한 가상자산 활동은 이 기간 전년 동기 대비 16.3% 증가했고, 거래소 관련 자금 흐름은 511억달러 늘었다고도 분석했다.



보고서는 개인투자자 중심으로 한국 시장이 성장했으며 주요 금융기관은 아직 본격 진입하지 못했다고 설명했다.



지난해 6월 기준 주요 원화 가상자산 중 주요 테마형 자산 거래에서 월드코인(WLD) 등 인공지능(AI) 관련 가상자산이 차지하는 비중이 약 18%로 가장 높았다.



이밖에 홍콩은 기관 대상 플랫폼을 통한 자금 유입이 전체 가상자산 서비스 유입액의 16%를 차지했다.



일본에서는 탈중앙화거래소(DEX)가 전체 가상자산 서비스 시장의 34.5%에 달했다.



중국에서는 전체 가상자산 경제의 59.1%가 개인 간 자금 흐름에서 발생한 것으로 추정했다.

<연합>

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