李대통령 “국회의 합리적 문제 제기 겸허히 수용… 소모적 정치 공세는 지양해달라”

이재명 대통령은 6일 정기국회 국정감사가 본격적으로 시작한 것과 관련해 “국회의 합리적인 문제 제기를 감사하는 마음으로 겸허하게 수용할 필요가 있다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의 모두발언에서 “그러한 문제 제기를 실질적인 제도 개선과 행정 변화로 연결해 가야 되겠다”며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언을 하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 국정감사에 대해 “정부로서는 매우 부담스럽게 생각되기도 한다”면서도 “국정감사는 민의의 전당인 국회가 주권자들을 대리해서 나라 운영 전반을 살펴보는 의미 있는 자리다. 민주주의의 핵심 원칙이라고 할 수 있는 견제와 균형에 입각해서 국민 주권의 가치를 실현하는 장이기도 하다”고 했다.

국정감사의 효과에 대해서도 소개했다. 이 대통령은 “최근 5년 동안 국정감사에서 반복 지적된 사안들을 점검해서 309건의 제도와 정책 개선을 완료했다는 정부 발표가 있었다”며 “국정감사가 더 좋은 국정으로 이어지는 모범적인 사례”라고 평가했다. 이어 “올해 국정감사에서 제기되는 사안들도 면밀하게 검토해서 정부의 부족한 부분을 개선하는 데 도움이 되는 내용들은 적극적으로 수용해달라”고 지시했다.

국회를 향해서는 “주권자가 부여한 소중한 권한을 정파적 이해관계가 아니라 국민과 나라를 위해 사용하는 데 힘을 모아주시기를 기대한다”며 “근거 없는 가짜 뉴스나 소모적인 정치 공세를 지양하고, 생산적인 비판과 책임 있는 대안을 통해 국민의 기대에 부응해 주시면 감사하겠다”고 요청했다. 그러면서 “국민 삶의 실질적인 개선을 위해서 국회와 정부가 손을 맞잡을 필요가 있다”고 말했다.

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