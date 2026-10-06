장효인, 故 박지선 그리워 카톡 보내…“갑자기 ‘1’ 사라져 철렁”

개그우먼 장효인이 고(故) 박지선의 아버지와 지금도 연락을 주고받고 있다고 밝혔다.

5일 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에는 KBS 공채 개그맨 22기 동기들이 출연한 ‘전설의 22기 MT 2탄 개그맨 MT의 실체’ 영상이 공개됐다. 이날 출연진은 내년 데뷔 20주년 공연을 준비하는 과정에서 먼저 세상을 떠난 동기 고 박지선을 떠올렸다.

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

장효인은 고 박지선이 세상을 떠난 뒤에도 그의 아버지와 연락을 이어오고 있다고 말했다. 그는 “동기 모임을 하면 꼭 지선이 아버님한테 연락한다”면서 “아버지가 동기들의 기억 속에 지선이가 오래 남기를 바라시더라”고 말했다.

고 박지선의 아버지가 딸의 동기들을 각별히 챙기고 있다는 이야기도 나왔다. 장효인은 “아버지가 혹시 다른 기사를 통해 먼저 이야기를 들어서 여러 생각을 하실까 봐 미리 연락한다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

또한 고 박지선의 아버지는 동기들의 경조사와 관련해서도 장효인에게 연락해 달라고 부탁한 것으로 전해졌다. 장효인은 “‘지선이가 해야 할 것들을 나라도 해야 할 것 같다. 지선이가 없는 셈 치지 말고 나한테 이야기해서 내가 몫을 할 수 있게 해달라’고 하셨다”고 전했다.

고 박지선이 생전에 사용했던 휴대전화와 관련한 일화도 공개됐다. 장효인은 어느 날 고 박지선이 그리워 카카오톡으로 “지선아, 생일 축하해. 너무 보고 싶다”고 메시지를 보낸 적이 있다고 밝혔다. 그런데 이후 메시지 옆에 표시되던 숫자 ‘1’이 사라졌다.

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 캡처

장효인은 “갑자기 ‘1’이 사라져서 심장이 철렁했다”고 당시 상황을 회상했다. 메시지를 확인한 사람은 고 박지선의 아버지였다. 박지선의 아버지는 이후 장효인에게 직접 전화를 걸어 “‘놀랐지? 나도 너한테 그런 기분을 주고 싶었다’라고 하신 적도 있다”고 말했다.

고 박지선은 2007년 KBS 공채 개그맨 22기로 데뷔해 ‘개그콘서트’ 등을 통해 활동하다 2020년 11월 세상을 떠났다.

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