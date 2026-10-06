삼성전자, ‘갤럭시 탭 S12 시리즈·스마트태그3’ 국내 출시

삼성전자가 오는 7일 ‘갤럭시 탭 S12 시리즈’와 ‘갤럭시 스마트태그3’를 국내에 출시한다.

삼성전자 제공

6일 삼성전자에 따르면 ‘갤럭시 탭 S12 울트라’는 5.1mm 두께의 14.6형 대화면을 적용했으며 한 번 충전으로 동영상 재생 기준 최대 23시간 사용할 수 있다. ‘갤럭시 탭 S12+’는 전작보다 얇고 가벼워진 5.3mm 두께와 553g 무게를 갖췄으며, 최대 21시간 사용할 수 있다.

두 제품에는 대화면과 멀티태스킹에 최적화된 ‘갤럭시 AI’ 기능과 필기·드로잉을 지원하는 S펜이 탑재됐다. 안드로이드 태블릿 최초로 ‘어도비 포토샵’도 기본 제공한다.

삼성전자는 오는 31일까지 구매 고객을 대상으로 다양한 혜택을 제공한다. ‘삼성 AI 구독’으로 제품을 구매하면 4년 가입 조건으로 6개월 상당의 구독료를 삼성전자 멤버십 포인트로 지원한다. 선납·다품목 할인과 포인트 적립 등을 포함하면 최대 20%의 구독 요금 지원 혜택도 받을 수 있다.

구매 고객에게는 ‘구글 AI 프로’ 6개월 구독권과 OTT 3개월 이용권, 윌라 멤버십 3개월 이용권, 한컴독스 1년 이용권 등 콘텐츠 혜택도 제공한다. 이와 함께 AR 스크린 프로텍터를 증정하고, 키보드 북커버 등 액세서리 할인 혜택을 제공한다.

삼성전자는 이날 위치 추적 기기 ‘갤럭시 스마트태그3’도 출시했다. 전작보다 작고 가벼워진 디자인에 최대 790일 사용할 수 있는 배터리를 탑재했다.

스마트태그3는 열쇠와 가방, 캐리어, 자전거 등 소지품이나 반려동물의 위치를 확인할 수 있는 제품이다. 최대 60m 거리에서 물건의 방향과 거리를 안내하는 ‘컴퍼스 뷰’와 주변에서 위치를 찾을 수 있는 ‘내 근처 탐색’ 기능을 지원한다. 갤럭시 기기뿐 아니라 iOS 기기와도 호환된다.

색상은 화이트와 블랙 2종이다. 실리콘 케이스와 루프 케이스, 펫 네임택 케이스, 자전거용 케이스 등 전용 액세서리도 함께 출시한다.

삼성전자는 오는 31일까지 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8, 갤럭시 S26 시리즈, 갤럭시 S26 FE 구매 고객에게 스마트태그3와 전용 케이스 패키지를 30% 할인한다.

삼성전자 한국총괄 정호진 부사장은 “생산성을 높여주는 ‘갤럭시 탭 S12 시리즈’와 위치 확인으로 안심을 더하는 스마트태그3로 편리한 일상을 지원하겠다”며 “삼성 AI 구독 및 다양한 구매 혜택과 함께 갤럭시 생태계를 경험해보길 바란다”고 말했다.

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